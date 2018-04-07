Дмитрий Тарасов сообщил, когда его супруга станет мамой

Не так давно стало известно, что в семье 31-летнего футболиста Дмитрия Тарасова и его 24-летней супруги Анастасии Костенко ожидается пополнение. В свой день рождения Анастасия поделилась красивыми фотографиями, подчеркнувшими ее «интересное положение». А Дмитрий в интервью для издания «Спорт-Экспресс» поведал, что радостное событие в семье состоится летом: «Родить она должна в конце июля/начале августа». Тем не менее, будущий папа отказался комментировать пол малыша.

Напомним, подписчики скандально известной пары предположили, что на свет появится девочка — будущие родители использовали в подписях к «беременным» снимкам в Instagram смайлик-эмодзи с малышкой, а фотостудия была украшена розовыми воздушными шарами.

Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова есть 8-летняя дочь Ангелина от первого брака. Анастасия же станет мамой впервые.

Фото: instagram