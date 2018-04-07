Настоящего мужчину вырастит только личность: мама или папа — не важно

Месяц назад, в соц. сетях, я случайно наткнулась на крик души одной мамы из Ноябрьска. Женщина просила совета у других родителей: как уберечь ребёнка от травли в школе? Естественно такие посты всегда популярны. Все помнят, что школа иногда бывает опасным местом. Детское общество бывает жестоко, и необдуманное вмешательство может ухудшить ситуацию.

Если бы писала мама девочки, пожалуй, люди были бы более лояльны и ответ был бы однозначным. Но писала мать 12 летнего парнишки. Этого было достаточно, чтобы на ребёнке сразу же поставили штамп «недомужик». Многие сразу же попросили маму не вмешиваться, другая часть активно начала агитировать за привлечение «Комиссии по делам несовершеннолетних» и департамента образования.

«Какой департамент? Какая другая школа? Женщины вы о чем? Пусть потом вот так вот всю жизнь ему мама сопли будет подтирать и учит убегать от собственных проблем. А потом сами кричите, что одни мамкины сынки и недомужики пошли….», — считает жительница Ноябрьска Александа Петрова.

Так в одном месте сошлись представители двух полярных позиций, ярко иллюстрирующих нашу действительность: мачисты и детоманы. Одни уверены, что мужественность проявляется в умение постоять за себя кулаками, другие считают, что это же ребёнок, он не должен сам себя защищать для этого есть родители. Этот разговор натолкнул меня на мысль: когда же наступает, то время когда мальчика пора воспитывать мужчиной?

«Я бегала и за брата, до 5 класса, и за сына. Бегала так, что желания назвать его ябедой и продолжить третирование желания ни у кого не было. Деткам, вместе с родителями доступно объясняла, руки переломаю лично! Либо родители сами деток своих на место поставят, либо это сделаю я и жестко», делиться опытом Юлия Стебунова.

Наши предки, жившие в период до христианского и до исламского периода: считали, что мальчика следует отделять от матери в 3 года. Ему необходимо больше бывать в мужском обществе, просто находиться рядом с мужчинами. Участвовать в работе, занятиях и развлечениях. Таким образом, мальчик с ранних лет впитывает философию мужского поведения. Если же женщина оставалась одна, то она непременно отдавала сына на воспитание мужчине. Вспомните легенды о Геракле, Ахиллесе и других героях.

После мировых войн ситуация в мире изменилась. Мужчин стало меньше — вдов больше. Женщины были сами вынуждены воспитывать сыновей. Там уже было не до женского и мужского начала. На первый план выходили универсальные качества: трудолюбие и ответственность. В 21 веке правила воспитания поменялись вновь. С развитием авторитет психиатрии стало модно говорить о психологических травмах, отсталости гендерных стереотипов и исключительных правах ребёнка. Главным катализатором стал закон о ювенальной юстиции в западных странах. С тех пор стало принято ублажать детей по всем фронтам, беречь их от всего. Возводить личность младенца в абсолют. В Россию это явление пришло вместе с потребительством, западным кинематографом и, конечно же, через СМИ.

Как результат явна пропасть поколений. Молодые люди 1995 года рождения кардинально отличаются от ребят 2000 годов. Это не только стиль одежды, но и отношение к жизни. Мужчины, выросшие в начале 2000-х тысячных годов более ответственны и мужественны внешне, чем их визави, которые выросли во второй половине жирных нулевых. Хотя разговор о слабости мужчин начался задолго до эры миллениума.

Однако, на мой взгляд, уже сейчас напряжение между сторонниками патриархального воспитания мальчиков и инновационного достигло максимума. Поэтому я дам слово эксперту по гражданскому и патриотическому воспитанию мальчиков в городе Ноябрьске Юрию Александровичу Рогалёву — директору «Центра гражданского патриотического воспитания детей „Кадет“. Юрий Александрович опытный преподаватель, с 2005 года стал директором действующего тогда военно-патриотического центра „Кадет“.

Воспитанники Кадета в военной части города Чебаркуля. Юрий Рогалёв перед подопечными справа.

Уже при Юрии Рогалёве молодёжное объединение стало гражданским, но начальную военную подготовку и сотрудничество с » ДОСААФ » сохранили. В ноябре 2017 года кадеты вместе с добровольцами из других школ ездили в военную часть танковой дивизии на территории города Чебаркуль (Челябинской области). Там ребята работали с симуляторами танкового орудия, стреляли из пневматического пистолета, мерили противогазы и учились рукопашному бою. Подобные сборы в «Кадете» традиционны. Поэтому логично о правилах воспитания мальчиков и мифов, связанных с этим процессом спросить у того, кто выпустил уже не одно поколение настоящих мужчин.

Юрий Александрович, что самое главное в воспитании мальчика? Как воспитать из него настоящего мужчину?

Смотря, что вы подразумеваете под этим понятием. Качества личности или что-то ещё. На мой взгляд, прежде всего любому мальчику нужен пример. Это может быть: отец, дядя, дедушка, преподаватель или тренер. Самое главное чтобы человек был достойным. Держал слово до конца. Если нельзя курить, то и отец не курит. Сказал, поможем бабушке. Пошли, помогли бабушке. Нужно учить будущего мужчину держать слово.

Может ли женщина сама без помощи наставников мужчин воспитать достойного представителя сильного пола?

Мы не в коем случаи не говорим о том, что женщина не способна воспитать мальчика достойно. Я в корне не согласен с тем, что женщина не может воспитать из мальчика достойного мужчину. У нас перед глазами есть пример наших бабушек, которые были своим детям за отца и мать. Тяжело работали без ограничений. Но наши отцы, они, же не выросли хлюпиками и стали достойным примером. Наши матери тоже могут быть примером важных жизненных качеств. Главное в воспитание самому быть личностью, которая не предаёт свои принципы и остаётся верна слову. При этом неважно мужчина ты или женщина.

На что вы обращаете особое внимание при воспитании мальчиков в Кадете?

Для мужчины важна инициатива и умение принимать решение. Здесь как никогда нужно умение нестандартно мыслить. Кроме физической подготовки и патриотического воспитания в центре Кадет внимание уделяется этому навыку. Если мальчик может найти выход из любой ситуации и применить полученные навыки в нестандартно. Например, расколоть орехи автоматом, чтобы поесть в тайге. Таким образом, развивается находчивость, и парень в будущем сможет быстро и осознанно принимать серьёзные решения.

Возвращаясь к вопросу, который и побудил меня написать этот материал. Юрий Александрович, что вы посоветуйте одинокой маме, которая воспитывает сына одна и над ним постоянно издеваются в школе?

Если над мальчиком издеваются в школе, ни в коем случае, не советуйте ему лезть в драку. Не стоит жаловаться на обидчиков и угрожать им. Лучше спокойно поставить в известность: директора, учителей. Особенно преподавателей мужчин. Иногда хороший подзатыльник от трудовика может надолго отбить охоту к травле. Нужно поддерживать ребёнка, разговаривать с ним. Обязательно сообщить о поведении детей их родителям. В детском коллективе уважают активных детей. Будет здорово, если ваш ребёнок пойдёт в секцию или найдёт любимое дело, в котором преуспеет.

Это поможет наладить отношения с одноклассниками. Объясните ребёнку, что если его дразнят за какие-то внешние недостатки ни нужно идти на поводу у коллектива. Необходимо сохранять чувство собственного достоинства. Травля в детских коллективах серьёзная проблема. У нас был случай, когда мальчика дразнили за запоздалую реакцию. Оказалось, из-за скандалов дома ему прописали принимать транквилизаторы. Однако дети не знали и дразнили его.

Важно, чтобы классные руководители объясняли, что все люди разные. Обязательно ставьте в известность всех учителей, тренеров и директора школы. Необходимо контролировать ситуацию. Ещё один вариант профилактики травли и межшкольных разборок это совместные мероприятия между школами, классами и разными коллективами. Это помогает детям лучше узнавать друг друга в разной обстановке. После сборов ребята уже по-другому смотрят на своих одноклассников и недругов.

Юрий Рогалёв в гостях у телекомпании «Ноябрьск 24»

Источник фотографий: архив ЦГВП «Кадет», kidneping.ru, noyabrsk24.ru