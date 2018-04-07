Учимся читать до школы: девять лучших методик

Я, как и другие мамы, с рождения дочек задумывалась об их активном развитии. Часть близкого окружения меня поддерживала, другие отговаривали, ведь обучение с пеленок — тема спорная, у нее свои сторонники и противники среди родителей, педагогов, психологов.

Примирить враждующие лагеря можно только признав, что каждый ребенок индивидуален — и потому требует внимательного подбора методики развития. Каким способом лучше научить читать до школы, решать вам. Сколько людей, столько и мнений.

Изучаем буквы до года

Решительные матери приступают к образовательному процессу, едва ребенок сел и научился концентрировать взгляд на предметах. В это время максимум, чего можно добиться, так это узнавания букв и их невнятного произношения. Тоже большое дело, кстати, поэтому не надо расстраиваться, если в 11 месяцев малыш не читает Маяковского.

Система Сесиль Лупан

Сесиль рекомендует общаться с младенцем с первых минут его жизни, не переживая при этом, что он чего-то не поймет. Необходимо проговаривать слова, крупно написанные и размещенные рядом с предметами, которые они обозначают («шкаф» — возле шкафа, «стул» — возле стула). Лично я согласна с тем, что ребенок привыкает к речи родителей, а бессмысленные для него звуки позже приобретают смысл. У малыша появляются первые слова, теперь можно приступать к чтению. В результате таких занятий развивается интеллект, эмоции и сенсорика.

Кстати, очень интересный алфавит составила автор этой методики — в нем запоминание букв происхоит через ассоциации. Например, нарисована «Х» в виде перекрещенных часовых стрелок и к ней задается вопрос: «Кто показывает время? Х!»

Способ Павла Тюленева

Суть методики заключается в обучении малышей при помощи развивающих карточек, тематика которых меняется по мере взросления. До трех месяцев это картинки с буквами, потом добавляются изображения-образы рыб, птиц, предметов быта. В пять месяцев подключается специальная магнитная азбука «МИР» (метод интеллектуального развития), где ребенок может потрогать каждую буковку. В дальнейшем азбука поможет научиться читать, писать и считать.

Методика Глена Домана

К сожалению, узнала об этом методе поздно, когда мои дети уже подросли и научились читать, иначе бы обязательно занимались по нему. Основное развивающее пособие — карточки, разделенные на группы (овощи, одежда, животные, цвета и прочее).

Задача родителей — в течение дня показывать малышу каждое изображение по несколько секунд и постепенно добавлять новые картинки. На обратной стороне карточек написаны вопросы и небольшая информация об изображенном предмете. Благодаря тому, что на картинке помимо изображения еще и крупно написано его название, ребенок запоминает слово целиком и в будущем будет читать его проще, чем остальные.

К слову, карточки Домана частенько появляются в садиках с монтессори-уклоном, так что если вы поклонник естественного развития ребенка, стоит начать именно с них.

Знайки-читайки с года до трех

В возрасте одного-трех лет активно формируется речь и увеличивается словарный запас. Робкие первые слова складываются в предложения, а значит самое время использовать интерактивные плакаты, магниты с буквами, интересные и необычные азбуки.

Интерактивные плакаты-азбуки

Обучающие и развивающие плакаты для детей — полезная интерактивная игрушка. Сложные программы, созданные с учетом психологических особенностей и потребностей в информации детей разного возраста, помогают в увлекательной, игровой форме учить ребенка чтению и правильной речи, развивать его память.

Буквы на магнитах

Это могут быть или бумажные карточки, или пластиковые модели букв с прикрепленными на обратной стороне магнитами. Во время игры ребенок учится читать по слогам, составлять слова, искать недостающие слоги; развивает наблюдательность и внимание, а словарный запас значительно обогащается.

Считаю, отличная и нужная вещь, очень удобная, так как можно располагать такие магнитики и на доске, и на холодильнике: пока мама занята делами на кухне, ребенок параллельно обучается грамоте.

Кстати, если хотите кроме родного языка обучать иностранному, то можно купить, например, английский или любой другой алфавит, чтобы позднее на занятиях со сверстниками ребенок мог блеснуть его знанием. А уж читать его в языковой школе или на курсах быстро научат.

Веселая карусель из азбук

«Азбука опасностей» А. Сметанина

Здесь выбор огромен: от классической азбуки Н. Жуковой до необычной, например, «Азбуки опасностей» А. Сметанина или «Азбуки с дырками» С. Минковой. Главное, чтобы знакомство с русской словесностью было увлекательным и красивым.

«Азбука опасностей» — стишки о неприятностях и о том, как их избежать, своего рода шутливый курс ОБЖ (Г — гололед, Д — дорога, Б — болезни и т.д.). «Азбука с дырками» — путеводитель по окружающему пространству (Б — булка, Л — ленточка, Щ — щетка) с указанием свойств предметов и попутными играми.

Почемучкины книжки с трех до семи

Малыш познакомился с буквами, научился складывать слова из слогов, составлять несложные предложения — можно переходить к самому процессу чтения. Я брала простые и небольшие сказки, рассказики, чтобы мои девочки их понимали и могли рассказать мне, о чем идет речь, а не только механически читали. Как педагог, я в шутливой форме добивалась от них нужного результата. Азы чтения мы постигали по букварю.

Автор предлагает сначала выучить гласные буквы, чтобы ребенок быстрее складывал слоги, чему также способствует применение «домиков из букв» (слоговые сочетания в виде домиков). Курс программы состоит из 70 уроков, и уже к середине обучения малыши хорошо читают сложные слова (верблюд, кастрюля). В рамках этого метода прерываться на неопределенный срок нельзя, все время необходимо заниматься для достижения нужного результата.

Методика Надежды Жуковой

Основная мысль: дошколенку легче выделить слог, чем отдельный звук в слове. Буквенная модель сразу переходит в звуковую. Методика также предусматривает мини-конспекты по изучению конкретной буквы и рекомендации по обучению складывания слогов, написанные простым языком. Честно сказать, своих детей я начала обучать чтению именно по этому простому методу, без всякой подготовки в виде карточек, азбук и магнитов. И все были довольны!

Методика Натальи Пятибратовой

Этот способ основывается на методе обучения по Н. Зайцеву. Занятия проходят в форме подвижных игр: дети поют слоги и двигаются. А состоит такая схема из пяти разделов: изучение букв и складов, чтение складов и простых слов, чтение сложных слов и предложений с текстами, знакомство с текстами с повышенным уровнем сложности, тренировка техники чтения.

Из личного опыта

Тем, кто только собирается встать на тернистый путь образования, хочу дать парочку дельных советов:

начинайте процесс обучения чтению по возможности раньше;

не скупитесь на похвалу и поддержку малыша;

проявляйте уважение к ребенку;

занимайтесь в комфортной обстановке;

делайте небольшие перерывы во время занятий;

проводите занятия регулярно и последовательно;

весь необходимый материал готовьте заранее;

если ребенку скучно, лучше занятия прекратить.

Но, пожалуй, главный совет — просто любите своего малыша и доверяйте ему, и тогда у вас все получится.

Выбирайте, что подойдет вашему ребенку:

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