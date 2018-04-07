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Хлое Кардашьян рассказала, что стала вегетарианкой во время беременности
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Хлое Кардашьян рассказала, что стала вегетарианкой во время беременности 

Журнал ОК! 1 час назад
Хлое Кадрашьян ведет свой блог, где рассказывает о бьти-хитростях своей семьи, о беременности и делится своими мыслями. Недавно на ее сайте появилась заметка, в которой звезда рассказала о своем питании во время беременности. Она поделилась, что во время вынашивания ребенка полностью отказалось от мяса, от которого ее тошнило до недавнего времени.
Хлое также рассказала, что ограничивала мясо в своем рационе еще до того, как узнала, что у нее скоро будет малыш — звезда питалась исключительно курицей или индейкой.
«Я стала вегетарианкой, но не из-за своего осознанного выбора. Теперь, когда беременность подходит к концу, я чувствую, что могу начать вновь есть мясо. Интересно, как я буду относиться к этому после родов», — написала Хлое в своем блоге.
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