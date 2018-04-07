Ещё
Двухлетнему Платону из Подмосковья требуется срочная помощь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двухлетнему Платону из Подмосковья требуется срочная помощь 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Семье из Подмосковья с маленьким ребенком нужна помощь: двухлетнему Платону Леонтьеву требуется операция на сердце.
Платону Леонтьеву — два с половиной года и, как любому ребенку, ему интересно все и сразу. Он любит схватить домашнего кота Барсика, катать его на своем игрушечном автомобиле и рассматривать с мамой книжки про большие машины. Но вот бегать, прыгать, и даже, порой просто ходить, Платон не может — быстро устает и появляется одышка. Мальчик родился с пороком сердца.
Диагноз у нас — единственный желудочек, полностью отсутствует перегородка между желудочками. Сделать эту перегородку искусственно невозможно в условиях России
Мария Леонтьева, мама Платона.
Первую операцию на сердце Платону сделали в 11 месяцев в Филатовской больнице, рассказывает мама, Мария Леонтьева. Она нужна была мальчику, чтобы дождаться до второй, главной — после которой он сможет жить. Но таких операций маленьким детям в России не делают — нужно провести гемодинамическую коррекцию — то есть разъединить круги кровообращения, сейчас у Платона нарушена система кровотока и гипоксия. Как следствие — у малыша одышка и проблемы с речью,
из-за  нехватки кислорода в мозге.
У Платона есть шанс поправиться. Жизненно необходимую операцию ему могут сделать в Германии, в Берлинском
кардио-центре. Но Мария с мужем воспитывают еще двоих детей — брата и сестру Платона, и без помощи семья не может собрать нужную сумму — а это почти 3 миллиона рублей. Мария верит, что ее сын будет здоров. Пока ребенку трудно ходить пешком, его до сих пор возят в коляске. Сейчас родительское желание звучит так обычно, но для Платона это — целый путь.
Чтобы не мучился одышкой, чтобы самостоятельно ходил, потому что он подрастает. Мы тоже планируем посещать детский сад, школу, и хочется хотя бы, чтобы он самостоятельно до данных учреждений доходил
— Мария Леонтьева, мама Платона.
Помочь Платону можно, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 4345, стоимость сообщения 100 рублей — эта сумма спишется со счета и пойдет на лечение мальчика. Еще можно зайти на сайт благотворительного фонда «Ворлд Вита» и сделать пожертвование удобным способом — с банковской карты или с помощью электронного кошелька. Операцию на сердце в Германии Платону должны сделать уже 13 сентября.
360tv.ru: последние новости
Казашка пыталась продать годовалого сына Илью‐Люцифера за $20 тысяч Занятия по песочной терапии прошли в Сергиевом Посаде Кейт Хадсон объявила о беременности с помощью необычного видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями1
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад117
Неожиданные факты об оргазме3
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты38
Внешний вид Барановской поразил поклонников38
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение