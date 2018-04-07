Двухлетнему Платону из Подмосковья требуется срочная помощь

Семье из Подмосковья с маленьким ребенком нужна помощь: двухлетнему Платону Леонтьеву требуется операция на сердце.

Платону Леонтьеву — два с половиной года и, как любому ребенку, ему интересно все и сразу. Он любит схватить домашнего кота Барсика, катать его на своем игрушечном автомобиле и рассматривать с мамой книжки про большие машины. Но вот бегать, прыгать, и даже, порой просто ходить, Платон не может — быстро устает и появляется одышка. Мальчик родился с пороком сердца.

Диагноз у нас — единственный желудочек, полностью отсутствует перегородка между желудочками. Сделать эту перегородку искусственно невозможно в условиях России

Первую операцию на сердце Платону сделали в 11 месяцев в Филатовской больнице, рассказывает мама, Мария Леонтьева. Она нужна была мальчику, чтобы дождаться до второй, главной — после которой он сможет жить. Но таких операций маленьким детям в России не делают — нужно провести гемодинамическую коррекцию — то есть разъединить круги кровообращения, сейчас у Платона нарушена система кровотока и гипоксия. Как следствие — у малыша одышка и проблемы с речью,

из-за нехватки кислорода в мозге.

У Платона есть шанс поправиться. Жизненно необходимую операцию ему могут сделать в Германии, в Берлинском

кардио-центре. Но Мария с мужем воспитывают еще двоих детей — брата и сестру Платона, и без помощи семья не может собрать нужную сумму — а это почти 3 миллиона рублей. Мария верит, что ее сын будет здоров. Пока ребенку трудно ходить пешком, его до сих пор возят в коляске. Сейчас родительское желание звучит так обычно, но для Платона это — целый путь.

Чтобы не мучился одышкой, чтобы самостоятельно ходил, потому что он подрастает. Мы тоже планируем посещать детский сад, школу, и хочется хотя бы, чтобы он самостоятельно до данных учреждений доходил

— Мария Леонтьева, мама Платона.

Помочь Платону можно, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 4345, стоимость сообщения 100 рублей — эта сумма спишется со счета и пойдет на лечение мальчика. Еще можно зайти на сайт благотворительного фонда «Ворлд Вита» и сделать пожертвование удобным способом — с банковской карты или с помощью электронного кошелька. Операцию на сердце в Германии Платону должны сделать уже 13 сентября.