Светлана Лобода, Анна Хилькевич и другие знаменитости, которые находятся в положении

Пополнением в семейтве в этом году нас уже обрадовали Кайли Дженнер, Джессика Альба Елена Исинбаева и Галина Юдашкина. В этом году и у российских, и у западных селебрити случился настоящий бейби-бум. При этом, многие звезды очень долго скрывали свое положение. Например, Кейт Хадсон вообще не пользовалась социальными сетями в первый триместр своей беременности, а певицы Ханна и Светлана Лобода долго носили объемные наряды, чтобы не привлекать внимания к своему округлившемуся животу.

Анна Хилькевич очень долго пыталась скрыть свою вторую беременность, но, по словам актрисы, некоторые ее друзья оказались гораздо проницательнее чем она думала, и почти сразу увидели изменения. О своем положении Анна рассказала ОК! и поделилась подробностями.

Эта беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления — то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идёт любой женщине?

instagram.com Светлана Лобода

О том, что Светлана Лобода ждет второго ребенка стало известно на премии «Жара», когда певица появилась на красной дорожке, а фанаты и фотографы заметили ее живот. Позже, со сцены Кремлевского дворца исполнительница хита «Твои глаза» сама подтвердила свое положение. Кстати, поклонники до сих пор гадают, кто является отцом ее ребенка. Сейчас певица находится в клинике в Лос-Анджелесе, где готовится к рождению малыша.

Для меня это большое чудо… И я благодарна небу за этот подарок, а вам за вашу любовь и ваше признание!

Слухи о том, что Хлое и ее возлюбленный — баскетболист Тристан Томпсон ждут ребенка появились еще осенью прошлого года, но официально она подтвердила это только в декабре 2017. Она очень активная будущая мама и постоянно рассказывает о течении беременности в своем блоге, делает фотосессии и продолжает носить обтягивающие платья. Пара уже расскекретила пол ребенка — у них будет девочка, которая вот-вот должна появиться на свет.

Моя величайшая мечта сбылась! У нас ребенок! Я ждала этого момента, я просто мечтала о нем, но у Бога были свои планы, мне только нужно было запастись терпением и довериться. Иногда мне просто не верится, что в нашей с Тристаном любви рождается еще одна жизнь

Фотография: Instagram.com Кейт Хадсон

Долгое время Кейт Хадсон была не активна в соцальных сетях и носила свободные кофты, чтобы скрыть свою беременность. Но 6 апреля актриса одновременно объявила о своей третьей беременности и рассекретила пол будущего ребенка: у Кейт и солиста группы Muse Мэттью Беллами будет девочка!

Мы хотели скрывать это как можно дольше, но теперь меня просто распирает от радости. К тому же, такой большой живот теперь очень сложно и утомительно скрывать

Анна долгое время провела в Тайланде. После продолжительных каникул, в конце марта этого года, накануне премьеры фильма с участием Анны «Каникулы президента», актриса поделилась с ОК! еще одной радостной новостью: она и ее муж — режиссер Александр Котт ждут второго ребенка.

Я жду второго ребёнка и абсолютно счастлива

Фотография: Instagram.com Ханна

Ханна, как и многие другие, долго не подтверждала слухи о своей беременности, которые поклонники обсуждали уже давно. Но, на недавнем балу Фонда им. Михаила Рудяка певица появилась в обтягивающем платье, чем и подтвердила от факт, что она и ее муж Пашу ждут первого ребенка.

Очень надеялась, что ещё пару месяцев похожу «под прикрытием», но люди на моих концертах оказались очень внимательными и тут я поняла, что скрывать своё положение уже не получится. И если честно, я очень рада, что больше не нужно «шифроваться», надевать только объемные вещи и скрываться

Фотография: Максим Кашин