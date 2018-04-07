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Пьяная саратовчанка едва не лишилась маленького сына
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Пьяная саратовчанка едва не лишилась маленького сына 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Ребенок свесился из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже и едва не вывалился на улицу.
Очевидцы, заметившие шокирующую картину, незамедлительно вызвали полицейских. Прибывшие на место ЧП бойцы Росгвардии, спасли 4-летнего мальчугана.
Один из полицейских быстро поднялся наверх, пока его напарник стоял внизу и говорил малышу уйти от окна. Попав в квартиру, страж порядка аккуратно снял малыша с окна и закутал продрогшего на холодном ветру ребенка.
Выяснилось, что мама мальчика была дома. Только она спала, будучи сильно пьяна. Теперь этой семьей займется отдел по делам несовершеннолетних, который выяснит условия проживания мальчика. Если бы не слаженные действия полицейских, неизвестно, как могла бы закончится эта история, в которой ребенок подвергался сильному риску для жизни.
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