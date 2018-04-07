Анастасия Лисова рассуждает об отношениях новоиспеченных родителей

27-летняя телезвезда Анастасия Лисова , которая запомнилась зрителям ярким участием в шоу «Дом-2», подняла в своем микроблоге актуальный вопрос. Знаменитость и ее муж в феврале стали родителями, и она поделилась рассуждениями об отношениях супругов, которые входят в новые для себя роли. Селебрити считает, что в хороших семьях рождение детей только укрепляет любовь, а не разрушает ее.

Анастасии Лисовой часто задают вопросы о дочке Мирославе, рационе питания и тренировках, а также об отношениях с мужем Михаилом. Ее удивляют рассуждения о том, что с рождением ребенка в паре возникают проблемы и женщины перестают находить общий язык со своими избранниками. Она поделилась своими мыслями на этот счет: «Изменились ли наши отношения после рождения Мирославы? Вот у меня встречный вопрос: „А должны были?“ Тогда почему?»

По словам знаменитости, она знает случаи, когда после появления детей отношения ухудшаются и люди начинают больше ссориться, плохо относиться друг к другу, считая, что вторая «половина» все равно никуда «не денется». «Мне кажется, одна из главных причин, это когда кто-то из пары либо оба просто обманывали друг друга до рождения ребенка. Ну, например, у женщины всю жизнь на самом деле была одна цель — родить детей, поэтому она следила за собой исключительно по причине привлечения самца для создания потомства. Случилось, ура, можно теперь и срываться на мужа и с недовольным, но гордым лицом ходить и говорить всем: „Я же мать“». По мнению Анастасии, подобные случаи наблюдаются и среди закомплексованных мужчин, когда те выполнили функцию по продолжению рода и решили «расслабиться», продолжить развлекаться с женщинами, а супруга пусть сама разбирается с ребенком. «Так вот и живут люди. А если люди встречаются и осознанно понимают, что они готовы создать семью, построенную на любви, уважении друг к другу, при этом изначально абсолютно честны друг с другом, то после рождения (детей — прим. ред.) меняться ничего в отношениях не должно. Если только, они станут более крепкими, более доверительными и в них будет еще больше любви», — считает Лисова.

Многие подписчики красавицы согласны с ней и рассказывают о своих жизненных ситуациях: «Не согласна, что отношения ухудшаются только по причине, описанной выше. Многие пары в первый год после рождения ребенка переживают кризис. Особенно пары, которые находились долго вместе до рождения детей. Сама наблюдала несколько примеров». «Рассуждать об отношениях легко, мол, а на практике все не так радужно получается». «Согласна, надо быть честным друг с другом». «С рождением ребенка многое меняется. И когда люди жили 10 лет по-одному, а потом стало резко по-другому».

«У многих мужчины работают очень много, поэтому нет возможности подменить или полноценно помочь жене. Поэтому может сказаться усталость мамы и абсолютное изменение в быту. Как правило, те, кто переживает это в первый год, дальше становится еще крепче парой чем 10 лет до рождения чуда!» «Я не усложняю себе жизнь глажкой и готовкой каждый день. Мне дороже мое спокойствие и мое здоровье. Конечно, с мужем были конфликты, но это есть у всех, но ничего глобального не было».

Анастасия не скрывает личную жизнь и недавно даже показала, как проводит свой обычный день с любимым и дочкой, опубликовав соответствующий видеоролик. Она также призывает новоиспеченных мам не фокусироваться только на ребенке, забывая обо всем вокруг, потому как считает, что мужьям также необходимо уделять внимание.