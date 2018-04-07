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Профилактика гиповитаминоза у ребенка
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Профилактика гиповитаминоза у ребенка 

МедикФорум 26 минут назад
Фото: МедикФорум
Перед началом приема витаминных препаратов необходимо разобраться: есть ли у ребенка дефицит какого-либо конкретного витамина или ему требуется профилактическая поддержка. Самым ранним проявлением гиповитаминоза А у детей является частое возникновение дерматитов и опрелостей. Эксперты рассказали сайту МедикФорум на что стоит обращать внимание. Недостаток витамина Е проявляется малокровием, мышечной слабостью. Недостаток витамина К можно выявить по нарушению свертываемости крови, относительно длительным кровотечением при незначительных травмах. Гиповитаминоз С проявляется частыми простудными заболеваниями. При дефиците витамина В1 дети становятся капризными, легко утомляются, жалуются на неопределенные боли в области проекции крупных нервов, рассеянность и забывчивость. Основными проявлениями дефицита витамина В2 являются трещины и воспалительные изменения на слизистых оболочках полости рта, а также выраженное воспаление корня языка. При этом язык у ребенка становится очень гладким, необычайно пурпурного цвета. Недостаток витамина В6 проявляется утомляемостью, беспокойством и раздражительностью. Витамин D принимают для профилактики и основного лечения явлений рахита у детей в возрасте от двух месяцев до двух лет. Основные принципы в выборе формы и состава витаминных препаратов для детей должны учитывать некоторые моменты, а именно: для детей в раннем возрасте предпочтителен прием витаминных препаратов в форме сиропа или жевательных таблеток. Также необходимо помнить, что витамины являются лекарством. Поэтому принимать их следует строго по назначениям врача. Ранее врачи назвали первые признаки гиповитаминоза.
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