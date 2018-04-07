В сети считают, что дочери Глюкозы скоро превзойдут мать по красоте

В сети обсуждают фотосессию певицы Глюкозы с ее дочерьми, некоторое время назад впервые опубликованную. Поклонники певицы и даже сторонние люди отмечают, что девочки пошли в мать, но, кажется, готовятся превзойти ее по красоте.

У Глюкозы (она же Наталья Чистякова-Ионова) двое детей: дочери Лидия и Вера, которым 10 и 6 лет. На данный момент Глюкоза очень много времени проводит с семьей, уделяя гораздо меньше внимания своей карьере, хотя и не забрасывает творческую деятельность окончательно. Недавно певица снялась в фотосессии для журнала вместе с обеими дочками.

На одной из фотографий все трое предстают в похожих платьях и становится очевидными сходство во внешности Натальи и ее детей. Однако в сети считают, что у девочек есть все шансы превзойти маму, когда они вырастут, потому что уже сейчас обе дочери Глюкозы невероятно милы: «Очень приятная семья, и хорошенькие и мама и дочки» «Девочки прелесть, похожи на маму очень» «Какие красивые девочки» «Все девчонки страсть как хороши!» «Девочки такие разные, но обе симпатичные» «Все красавицы, но младшая просто куколка» Некоторое время назад поклонники подозревали, что Глюкоза беременна третьим ребенком, однако эти слухи не подтвердились.

К слову, в сети язвительно отметили, что для съемок с дочерьми Глюкоза выбрала закрытое платье, изменив своей привычке надевать минимум одежды, когда дело касается публичных выходов и других фотосессий. А ведь совсем недавно фанаты возмущались, что певица снова выбрала прозрачную одежду.