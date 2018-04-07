По стопам мамы: 4-летняя дочь Лены Перминовой снялась с ней для обложки глянца

Лена Перминова и ее дочка Арина впервые вместе снялись для обложки журнала. В майском выпуске ELLE главными героинями стали модели-мамы и их дети. Лена стала одной из участниц этой съемки. Примечательно, что для Арины эта обложка стала первой, на которой она снялась вместе с мамой.

Красоту Арины пользователи Сети уже давно отметили. На Instagram 4-летней девочки подписано почти 40 тысяч человек. Похоже, малышку ждет большое будущее. Вероятно, с такими внешными данными девочка пойдет по стопам знаменитой мамы и станет моделью.

Напомним, у Перминовой и бизнесмена Александра Лебедева подрастают трое детей: двое сыновей и дочь.

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Фото:Instagram