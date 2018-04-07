Ещё
По стопам мамы: 4-летняя дочь Лены Перминовой снялась с ней для обложки глянца
Далее:
Читайте также:
Ещё

По стопам мамы: 4-летняя дочь Лены Перминовой снялась с ней для обложки глянца 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Лена Перминова и ее дочка Арина впервые вместе снялись для обложки журнала. В майском выпуске ELLE главными героинями стали модели-мамы и их дети. Лена стала одной из участниц этой съемки. Примечательно, что для Арины эта обложка стала первой, на которой она снялась вместе с мамой.
Красоту Арины пользователи Сети уже давно отметили. На Instagram 4-летней девочки подписано почти 40 тысяч человек. Похоже, малышку ждет большое будущее. Вероятно, с такими внешными данными девочка пойдет по стопам знаменитой мамы и станет моделью.
Напомним, у Перминовой и бизнесмена Александра Лебедева подрастают трое детей: двое сыновей и дочь.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Не прошло и двух лет! Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились о дате развода Кристина Орбакайте устроила семейный праздники с детьми Пугачевой и Киркорова в честь шестилетия дочери 38-летняя Кейт Хадсон объявила о третьей беременности и рассекретила пол ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серябкина продемонстрировала пышные формы24
Неожиданные факты об оргазме6
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями7
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад120
Внешний вид Барановской поразил поклонников40
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение