У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак

Актриса в ужасе от диагноза. Но опухоль в итоге оказалась доброкачественной.

Актриса Жанна Эппле состояла в официальном браке только один раз. С хореографом Большого театра Алексеем Бакаем она познакомилась еще будучи студенткой, когда ей было 19 лет. Балетный красавец был женат, но ради Жанны ушел и семьи.

Правда, родить от Алексея Жанна не смогла. «Примерно на 6-7 месяце я потеряла ребенка, — призналась актриса. — У меня был страшный токсикоз, меня отвезли в больницу на сохранение. Это было в пятницу, врачей на месте не было, только медсестры. А на выходных у меня стали отходить воды. И в понедельник выяснилось, что ребенок внутри меня умер и даже начал разлагаться».

После этого внутрь Эппле залили горячую марганцовку для того, чтобы просто спасти ее. «Сколько раз мне потом пробивали трубы, спасали от спаек», — рассказала актриса. Свекровь тогда обвинила Жанну в потере ребенка и обидно бросила ей: «А ты, оказывается, пустоцвет!..»

Хотя, возможно, дело не в ней, а в Алексее — его прежняя жена тоже потеряла ребенка. А вот Жанна все-таки смогла стать мамой — родила двух сыновей от гражданского мужа, кинооператора и предпринимателя Ильи Фрэза. С ним они прожили 18 лет.