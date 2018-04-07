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Трагедия у железнодорожных путей: ребёнка насмерть завалило брёвнами
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Трагедия у железнодорожных путей: ребёнка насмерть завалило брёвнами 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня днём в Данилове произошла трагедия: погиб девятилетний мальчик. Ребёнок гулял возле железнодорожных путей, и его завалило дровами, подготовленными для погрузки в вагоны. Ребёнок погиб на месте.
Тревогу забили родители. Они звонили сыну, но он не брал трубку. Тогда они обратились в полицию. Полицейский и обнаружил тело ребёнка.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают лиц, которые должны были огородить территорию от посторонних, — пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Известно, что семья у погибшего мальчика полная, благополучная. У родителей остались ещё двое детей.
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