Трагедия у железнодорожных путей: ребёнка насмерть завалило брёвнами

Сегодня днём в Данилове произошла трагедия: погиб девятилетний мальчик. Ребёнок гулял возле железнодорожных путей, и его завалило дровами, подготовленными для погрузки в вагоны. Ребёнок погиб на месте.

Тревогу забили родители. Они звонили сыну, но он не брал трубку. Тогда они обратились в полицию. Полицейский и обнаружил тело ребёнка.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают лиц, которые должны были огородить территорию от посторонних, — пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Известно, что семья у погибшего мальчика полная, благополучная. У родителей остались ещё двое детей.