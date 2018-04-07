Четырехлетнему мальчику зажали голову турникеты на ж/д вокзале в Выборге

Четырехлетний мальчик чудом не пострадал, застряв между створками турникета на железнодорожном вокзале в Выборге.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агатиповой, нагруженный пакетами отец вел ребенка за руку. Не успел он миновать ближайший к будке дежурного турникет, предназначенный для прохода с багажом, как услышал окрик жены — она шла следом. Обернувшись, отец с ужасом увидел голову сына, застрявшую между створок.

Мужчина попытался самостоятельно освободить ребенка, но у него ничего не получилось. Освободила малыша подоспевшая сотрудница вокзала, которая открыла турникет при помощи магнитной карты.

Ребенок не пострадал.