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Четырехлетнему мальчику зажали голову турникеты на ж/д вокзале в Выборге
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Четырехлетнему мальчику зажали голову турникеты на ж/д вокзале в Выборге 

Ivyborg.ru 46 минут назад
Четырехлетний мальчик чудом не пострадал, застряв между створками турникета на железнодорожном вокзале в Выборге.
Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агатиповой, нагруженный пакетами отец вел ребенка за руку. Не успел он миновать ближайший к будке дежурного турникет, предназначенный для прохода с багажом, как услышал окрик жены — она шла следом. Обернувшись, отец с ужасом увидел голову сына, застрявшую между створок.
Мужчина попытался самостоятельно освободить ребенка, но у него ничего не получилось. Освободила малыша подоспевшая сотрудница вокзала, которая открыла турникет при помощи магнитной карты.
Ребенок не пострадал.
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