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Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным
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Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Президент Финляндии Саули Ниинисте и его супруга Йенни Хаукио лишь 7 апреля дали имя сыну, который родился 2 февраля. «Епископ Эеро Хуовинен сегодня крестил нашего сына Ааро Вели Вяйняме», — сообщается на странице главы финского государства в Facebook.
Примечательно, что 7 апреля отпраздновала свой день рождения супруга президента — ей исполнился 41 год.
Саули Ниинисте, которому 69 лет, состоит во втором браке с финской поэтессой Йенни Хаукио, это их первенец. У Ниинисте двое детей от первого брака. Первая супруга политика погибла в автомобильной аварии в 1995 году.
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