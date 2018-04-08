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Прикамская участница «Ты — супер» встретилась с родной мамой в эфире шоу
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Прикамская участница «Ты — супер» встретилась с родной мамой в эфире шоу 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Олеся Петровых из Пермского края встретилась с родной мамой в эфире телепроекта «Ты супер». 14-летняя девочка много лет не видела её из-за маминого пристрастия к алкоголю.
7 апреля в эфир вышел выпуск передачи, в котором шёл отбор участников для полуфинала. Жюри не удержалось и пустилось в пляс под песню Олеси Петровых «Ах, мамочка».
Дима Билан похвалил девочку за артистизм, а Виктор Дробыш признался, что в 70-ые это была его любимая песня на ряду с хитами Deep Purple.
Но главным подарочком для девочки стала не похвала жюри, а встреча с родной мамой. Ведущий обнял школьницу и сказал, что за кулисами её ждёт не только приёмная мама.
Встреча прошла очень трогательно. Девочка долго обнимала маму и вытирала ей слезинки. Приёмная мама тоже обняла женщину и поцеловала девочку, поздравив Олесю с удачным выступлением.
К сожалению, в полуфинал Олеся не прошла.
На сайте проекта сообщается, что девочка — поклонница культуры Южной Кореи. Музыкой девочка занимается всерьез и основательно: с 8 лет училась в музыкальной школе. Её любимое музыкальное направление — K-pop — корейская поп-музыка. Помимо музыки Олеся занимается танцами и рисует. С главным увлечением связана и её мечта — побывать в Южной Корее.
Напомним, в проекте телеканала НТВ «Ты супер» принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Сейчас идёт второй сезон. В первом принимал участие мальчик из пермского края Кирилл Есин.
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