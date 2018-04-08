Прикамская участница «Ты — супер» встретилась с родной мамой в эфире шоу

Олеся Петровых из Пермского края встретилась с родной мамой в эфире телепроекта «Ты супер». 14-летняя девочка много лет не видела её из-за маминого пристрастия к алкоголю.

7 апреля в эфир вышел выпуск передачи, в котором шёл отбор участников для полуфинала. Жюри не удержалось и пустилось в пляс под песню Олеси Петровых «Ах, мамочка».

Дима Билан похвалил девочку за артистизм, а Виктор Дробыш признался, что в 70-ые это была его любимая песня на ряду с хитами Deep Purple.

Но главным подарочком для девочки стала не похвала жюри, а встреча с родной мамой. Ведущий обнял школьницу и сказал, что за кулисами её ждёт не только приёмная мама.

Встреча прошла очень трогательно. Девочка долго обнимала маму и вытирала ей слезинки. Приёмная мама тоже обняла женщину и поцеловала девочку, поздравив Олесю с удачным выступлением.

К сожалению, в полуфинал Олеся не прошла.

На сайте проекта сообщается, что девочка — поклонница культуры Южной Кореи. Музыкой девочка занимается всерьез и основательно: с 8 лет училась в музыкальной школе. Её любимое музыкальное направление — K-pop — корейская поп-музыка. Помимо музыки Олеся занимается танцами и рисует. С главным увлечением связана и её мечта — побывать в Южной Корее.