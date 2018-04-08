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Идет на рекорд: 45-летний Джуд Лоу скоро станет отцом в шестой раз?
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Идет на рекорд: 45-летний Джуд Лоу скоро станет отцом в шестой раз? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
По слухам, Филиппа Коэн станет мамой в конце сентября. Источники западных СМИ утчерждают, что влюбленные давно готовы к рождению детей, о чем неоднократно говорили друзьям и самым близким людям.
Правда, сами Джуд и Филиппа, которые встречаются около трех лет, новость не подтвердили, а источник портала Gossip Cop слухи об интересном положении Коэн опроверг. Если соообщения о беременности девушки Джуда Лоу все же окажутся правдой, то для него этот ребенок станет уже шестым. У него есть троего детей от экс-супруги, актрисы и модели Сэди Фрост — 21-летний Рафферти, 15-летний Руди и 17-летняя дочь Айрис. В 2009 году новозеландская модель Саманта Берк родила от Лоу дочь Софию, а в марте 2015 года его бывшая подруга, певица Кэтрин Хардинг родила дочь Аду.
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Фото:Global Look Press
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