Как помочь ребенку гармонично развиться

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Здравствуйте! Хочу посоветоваться — как правильно воспитывать детей? Я вчера с дочкой из-за внучки опять поссорилась. Ну, слава богу, что это дочка, а не невестка — как поссорились, так и помиримся. Дочь родила поздно, в 37 лет. Из-за этого, думаю, и все проблемы: забаловала она внучку. Маше 4 года, мы с дедом ее любим очень, она наша радость, но мы понимаем, что ребенку к любви и строгость нужна, и воспитание. Мы с дедом ее и на рисование водим, и на танцы, читать она уже начала потихоньку. Маша, когда с нами остается, золотой ребенок — не капризничает, слушается нас, но стоит маме появиться, ее как подменяют — нас не видит и не слышит, только мама! Но не мать дочкой руководит, а наоборот. Я говорю: нельзя так, ребенком надо управлять, так самому ему лучше будет. А дочка в ответ: она личность, я ее уважаю, хочу ей другом быть. Говорю: зато она тебя не уважает! И какая в 4 года личность? Вот вырастет, достигнет чего-нибудь, тогда и будет личностью! Ее воспитывать надо, учить всему, тогда, может, и толк будет. Но дочь все нам поперек делает, говорит, вы ее не учите, а ломаете. Да, у себя дома мы и правда не разрешаем внучке безобразничать, зато у дочери дома все вверх дном может быть перевернуто. Я боюсь, что наши разногласия могут навредить Маше, а ведь мы все ее очень любим. Как нам быть?

Елена Георгиевна

Уважаемая Елена Георгиевна, вы поднимаете в своем письме очень важные вопросы. Если обобщить многочисленные взгляды на воспитание детей, то можно выделить два основных подхода. При одном к ребенку относятся как к чистому листу бумаги. Задача взрослых состоит в том, чтобы буквально с нуля создать нового человека, воспитать достойную личность. При таком подходе у ребенка роль полностью зависимая, взрослые много вкладывают в его развитие, а он должен соответствовать их ожиданиям, чтобы быть «хорошим».

Второй подход рассматривает ребенка как уникальную личность со своим потенциалом и нераскрытыми талантами, которым надо помочь реализоваться, ничего не навязывая извне, а только взращивая уже заложенное природой.

На первый взгляд может показаться, что ваши с дочерью подходы к воспитанию находятся в таких полярных по отношению друг к другу позициях. Однако они объединены желанием помочь ребенку счастливо расти и развиваться. Но есть недопонимание в том, как лучше это делать.

Согласна с вами в том, что ребенок физически и духовно растет и формируется долгие годы. На этом пути ему необходимы руководство, помощь и ощущение границ. Ребенок приходит в жизнь, ничего не зная ни о мире, ни о себе. Ясные правила — это как маячки для малыша, они помогают ориентироваться, создают ощущение понятности и безопасности мира, а вседозволенность и отсутствие каких-либо границ порождают тревогу и напряжение.

И с вашей стороны Маша как раз и получает такие ориентиры. Хорошо было бы, чтобы дочь поняла вашу позицию, потому что Маше рано или поздно придется столкнуться с запретами и ограничениями внешнего мира. Если из семьи она не вынесет осознания того, что свобода — это прежде всего ответственность, то может испытать много трудностей и разочарований.

В то же время стремление Машиной мамы построить доверительные отношения с ребенком — это также очень важно, поскольку поможет сформировать у ребенка высокую самооценку, а также собственное мнение и позицию. Но, к сожалению, нельзя быть одновременно другом и родителем маленькому ребенку. Дружба подразумевает равенство, а здесь его быть не может, так как малыш практически полностью зависим от родителей. И пока она не достигла совершеннолетия, родители несут за нее полную ответственность, что подразумевает ограничения и контроль. И это нормально, ибо переложить бремя ответственности за собственную жизнь на плечи ребенка — значит возложить на него непосильную ношу.

Маша пока живет по правилам, которые установили взрослые. Поэтому ваша задача — договориться между собой, чтобы эти правила были едины, понятны ребенку и способствовали не только Машиному развитию, но и счастью всей вашей семьи. Вы правы, для внучки разрушительны ссоры и противоречия внутри семьи. Ребенок, растущий в конфликтной ситуации, вынужден как-то к ней приспосабливаться. Он либо будет пытаться подстроиться под все требования (что заведомо невозможно и рано или поздно приведет ко лжи и манипуляциям), либо будет пытаться подавить окружающих взрослых, чтобы УМОМ И СЕРДЦЕМ внести в собственную жизнь хоть какой-то порядок и стабильность.

Поговорите с дочерью, спросите, почему она считает, что вы «ломаете» Машу. Не исключаю, что дочь может озвучить какие-то свои детские, невысказанные до сих пор обиды, которые она переносит на ваши отношения с Машей. Обсудите, что включает в себя ее понятие «уважение к ребенку». Все это поможет вам лучше понять друг друга.

И помните о главном — не стоит фокусироваться на различиях, ищите то, что вас с дочерью объединяет. Думаю, это искренняя любовь к Маше и желание видеть ее счастливым ребенком, готовым к жизни в реальном мире, со всеми его возможностями и ограничениями.

Уверена, что у вас все получится.

КАК БЫТЬ

— Взрослые должны помнить, что ясные ограничения — это маячки для маленького ребенка, которые помогают ему ориентироваться, создают ощущение понятности и безопасности окружающего мира.

— Доверительные отношения с ребенком и уважение помогут со временем сформировать у него высокую самооценку, собственное мнение и позицию.

— Взрослым важно договориться между собой и выработать единые правила, которые помогут ребенку развиваться.

ПСИХОЛОГ

Лариса Пыжьянова

Кандидат психологических наук, практический психолог, специалист в области экстремальной психологии. Более 10 лет работала в Центре экстренной психологической помощи МЧС России . В 2007 году стала начальником отделения «Горячая линия», в 2014-м — замдиректора центра. Занималась организацией автоматизированной информационной системы «Психолог», объединившей психологов МЧС по всей стране. Как психолог участвовала в ликвидации более 45 чрезвычайных ситуаций. Автор 20 научных и научно-популярных статей и публикаций.

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