Принц Уильям раскрыл пол 3-го ребенка

Вероятно, у двоих детей Принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Принца Джорджа и Принцессы Шарлотты — скоро появится маленький братик. Герцогиня Кэмбриджская должна родить третьего ребенка в этом месяце. Но монаршая семья до последнего держит пол малыша в секрете.

Во вторник Принц Уильям присутствовал на футбольном матче с участием своей любимой команды « Астон Вилла ». Игрока, забившего единственный и в итоге оказавшийся победоносным гол, звали Джек Грилиш . В радостных чувствах Уильям вдруг признался сидевшему рядом бывшему нападающему той же команды Джону Кареву, что потребует назвать своего сына Джеком. Немного погодя муж Кейт Миддлтон осознал свой промах и попытался исправить положение, добавив, что девочку тогда назовет Джеки. После матча Уильям смог лично встретиться с игроками любимой команды.

Предполагаемая дата рождения третьего ребенка держится в тайне, но в лондонском Госпитале Святой Марии уже начали подготовку к этому знаменательному событию. В этом же медицинском учреждении появился на свет Джордж, Шарлотта, Принц Уильям и его брат Гарри.