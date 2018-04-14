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Принц Уильям раскрыл пол 3-го ребенка
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Принц Уильям раскрыл пол 3-го ребенка 

Russianshowbiz.info 14 апреля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Вероятно, у двоих детей Принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Принца Джорджа и Принцессы Шарлотты — скоро появится маленький братик. Герцогиня Кэмбриджская должна родить третьего ребенка в этом месяце. Но монаршая семья до последнего держит пол малыша в секрете.
Во вторник Принц Уильям присутствовал на футбольном матче с участием своей любимой команды «Астон Вилла». Игрока, забившего единственный и в итоге оказавшийся победоносным гол, звали Джек Грилиш. В радостных чувствах Уильям вдруг признался сидевшему рядом бывшему нападающему той же команды Джону Кареву, что потребует назвать своего сына Джеком. Немного погодя муж Кейт Миддлтон осознал свой промах и попытался исправить положение, добавив, что девочку тогда назовет Джеки. После матча Уильям смог лично встретиться с игроками любимой команды.
Предполагаемая дата рождения третьего ребенка держится в тайне, но в лондонском Госпитале Святой Марии уже начали подготовку к этому знаменательному событию. В этом же медицинском учреждении появился на свет Джордж, Шарлотта, Принц Уильям и его брат Гарри.
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