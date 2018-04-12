Принц Уильям случайно рассекретил пол будущего ребенка

Уже на днях в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случится пополнение: на свет появится их третий ребенок. По традиции, королевская чета до последнего должна была сохранить в секрете пол малыша. Но, кажется, в третий раз у Уильяма это не получилось. На днях принц посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме. Там он поговорил с поклонниками и проговорился о поле наследника. «Я буду настаивать, чтобы ребенка назвали Джек», -заявил принц. Но через небольшую паузу спохватился и добавил: «Или Джеки».

Судя по всему, у пары будет еще один мальчик. Но так ли это, узнаем совсем скоро, когда третий малыш Кейт и Уильяма появится на свет.

Напомним, у супругов уже подрастают двое детей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.

А как тебе кажется, какого пола будет третий ребенок пары?

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Фото:Global Look Press