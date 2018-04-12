Ещё
Принц Уильям случайно рассекретил пол будущего ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Уильям случайно рассекретил пол будущего ребенка 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Уже на днях в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон случится пополнение: на свет появится их третий ребенок. По традиции, королевская чета до последнего должна была сохранить в секрете пол малыша. Но, кажется, в третий раз у Уильяма это не получилось. На днях принц посетил футбольный матч Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме. Там он поговорил с поклонниками и проговорился о поле наследника. «Я буду настаивать, чтобы ребенка назвали Джек», -заявил принц. Но через небольшую паузу спохватился и добавил: «Или Джеки».
Судя по всему, у пары будет еще один мальчик. Но так ли это, узнаем совсем скоро, когда третий малыш Кейт и Уильяма появится на свет.
Напомним, у супругов уже подрастают двое детей: 4-летний Джордж и 2-летняя Шарлотта.
А как тебе кажется, какого пола будет третий ребенок пары?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Растет спортсменкой! Филипп Киркоров показал первый шпагат своей дочери Самая первая солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер-Грановская: «Я не говорила детям, что их мать — звезда» Идет на рекорд: 45-летний Джуд Лоу скоро станет отцом в шестой раз?
Женский форум  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опухшую Волочкову подняли на смех32
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»22
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса8
Безрукова рассказала о последних днях сына3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе80
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение