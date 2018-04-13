СМИ уверены, что принц Уильям раскрыл имя и пол своего будущего ребенка

У Кейт Миддтон и принца Уияльма, кажется, со дня на день должен родиться еще один сын. По крайней мере, именно так истолковала пресса последнюю фразу старшего сына принца Чарльза , произнесенную в четверг после одного из футбольных матчей. Так, принц Уильям посетил игру в рамках Sky Bet Championship в Villa Park в Бирмингеме. Портал Mirror сообщает, что после победы команды « Астон Вилла » и впечатляющего победного гола от ее игрока Джека Грилиша принц повернулся к поклонникам и заявил:

Я намерен настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек… Или Джеки.

Отметим, что Джек в Великобритании считается мужским именем. А Джеки может быть дано и девочке при рождении. Однако, СМИ уверены, что пауза между произнесением этих двух вариантов была не зря. Кажется, Уильям случайно раскрыл пол малыша, которого ждет Кейт Миддлтон , а потом понял свою ошибку. Тем не менее, никаких других комментариев со стороны королевской семьи Великобритании пока не поступало. Поэтому, остается ждать родов Кейт, чтобы узнать правду.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 1 Фев 2018 в 1:59 PST Кстати, сейчас в Великобритании букмекеры активно принимают ставки на имя будущего малыша. Среди наиболее вероятных мужских имен лидируют Альберт и Артур, а среди женских — Алиса или Мэри.

Напомним, в начале сентября прошлого года было официально заявлено, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Вначале Кейт страдала от токсикоза, но вскоре все прошло и она вновь начала активно участвовать в светских мероприятиях.

Сейчас герцогиня тоже почти не выходит в свет и не участвует в рабочих поездках. Следующие полгода Кейт должна посвятить своей семье. Малыш должен появиться на свет уже в этом месяце.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Мар 2018 в 11:31 PDT Пока принц Уильям и его жена воспитывают двоих детей. Их сын Джордж Александр Луи родился в 2013 году, а дочь Шарлотта Елизавета Диана появилась на свет в 2015 году.

Фото: Instagram / @kensingtonroyal

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