Ещё
Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма 

Журнал ОК! 1 час назад
На данный момент Кейт Миддлтон беременна своим третьим ребенком от принца Уильяма. 22 марта герцогиня Кембриджская совершила свой последний официальный выход перед декретом, но представители королевской семьи до сих пор не сделали заявления о точной дате. Известно только то, что Кейт родит в апреле.
Свою версию выдвинула королевский эксперт и журналистка Эмили Эндрюс. Она предполагает, что Кейт должна родить 23 апреля — в тот день, когда в Британии отмечают День Святого Георгия.
Пока что Букингемский дворец никак не комментировал это заявление.
Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже ест двое детей: четырехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты.
Журнал ОК!: последние новости
Анна Курникова и Энрике Иглесиас и еще несколько звезд, у которых родились близнецы Неужели: Анджелина Джоли и Брэд Питт согласовали условия развода спустя два года Кейт Хадсон официально подтвердила свою беременность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муж Меньшовой впервые рассказал об их расставании13
Какой эффект виагра оказывает на женский организм2
Пресняков опубликовал загадочный снимок3
Что делать с несъеденными яйцами и куличом5
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой47
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение