Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На данный момент Кейт Миддлтон беременна своим третьим ребенком от принца Уильяма . 22 марта герцогиня Кембриджская совершила свой последний официальный выход перед декретом, но представители королевской семьи до сих пор не сделали заявления о точной дате. Известно только то, что Кейт родит в апреле.

Свою версию выдвинула королевский эксперт и журналистка Эмили Эндрюс. Она предполагает, что Кейт должна родить 23 апреля — в тот день, когда в Британии отмечают День Святого Георгия.

Пока что Букингемский дворец никак не комментировал это заявление.

Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже ест двое детей: четырехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты.