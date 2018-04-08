Стала известна дата рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма 

На данный момент Кейт Миддлтон беременна своим третьим ребенком от принца Уильяма. 22 марта герцогиня Кембриджская совершила свой последний официальный выход перед декретом, но представители королевской семьи до сих пор не сделали заявления о точной дате. Известно только то, что Кейт родит в апреле.
Свою версию выдвинула королевский эксперт и журналистка Эмили Эндрюс. Она предполагает, что Кейт должна родить 23 апреля — в тот день, когда в Британии отмечают День Святого Георгия.
Пока что Букингемский дворец никак не комментировал это заявление.
Напомним, что у Кейт Миддлтон и принца Уильяма уже ест двое детей: четырехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты.