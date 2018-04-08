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Бессрочным станет больничный для мам, воспитывающих маленьких и хронически больных детей
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Бессрочным станет больничный для мам, воспитывающих маленьких и хронически больных детей 

Вологда.рф 54 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Новые правила предоставления больничных листов для молодых мам вступают в силу в России. С 10 апреля уходить на больничный с детьми до 7 лет, а также с хронически больными малышами можно будет бессрочно.
Согласно приказу Министерства здравоохранения, со следующей недели лист нетрудоспособности будет выдаваться для ухода за ребенком в возрасте до семи лет за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ним в стационаре. Кроме того, ограничения по общей длительности больничных по уходу за детьми-инвалидами в стране сняли полностью. А возраст самих детей, с кем матери могут находиться на больничном, увеличен до 18 лет.
Напомним, что сейчас в России мамы могут быть на больничном с детьми не более 60 дней подряд, и не более 90 дней, если ребенку поставлен диагноз, входящий в особый перечень. Ухаживать за ребенком-инвалидом работающим матерям по закону было можно лишь 120 дней в году. Вообще же детьми, с кем мамам оплачивали больничные, считались дети до 15 лет.
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