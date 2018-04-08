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Наталья Водянова на Пасху сводила мужа-католика в православный храм
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Наталья Водянова на Пасху сводила мужа-католика в православный храм 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На фотографиях, которыми Наталья поделилась в Instagram, ее семья — муж Антуан Арно и четверо детей — на пороге храма. Мама семейства и дочь Нева в деревенских платьицах и в прозрачных косынках. У девочки в руках козинка с пасхальными яйцами.
«Готовы встречать Пасху. С Праздником всех!» — написала Наташа. «Семья ангелов», — ответили ей поклонники.
У Наталья Водяновой пятеро детей. от первого брака Лукас — ему 16, 12-летняя Нева, 10-летний Виктор. Общие дети с миллиардером Антуаном Арно — сыновья Максим и Роман, 4 и 2 года.
Очень трогательно, что Наташа не забывает родные края, любит и поддерживает нижегородскую часть своей семьи. «Когда я в детстве спрашивала мою маму так ласково-ласково „Маааааам, ты меня любишь?“, то она спрашивала в ответ: „Что ты хочешь?“ Мне до моей мамы далеко». написала Водянова в Instagram.
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