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Мужчина в Финляндии впервые выносил и родил ребенка
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Мужчина в Финляндии впервые выносил и родил ребенка 

Газета.Ru 38 минут назад
В Финляндии впервые произошел казус — ребенка родил человек, который по паспортным данным и больничной карте числится мужчиной, передает ФАН.
Как сообщает финская Yle, еще два года назад будущий «родивший отец» был женщиной, но пошел на операцию по перемене пола и получил новые документы как мужчина. Для того, чтобы завести ребенка со своим партнером, он прервал гормональную терапию. Беременность прошла без проблем, как и роды, хотя последние недели — ребенок родился переношенным — были непростыми.
"Вес младенца — почти 4 килограмма, рост — 53 сантиметра. Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Роды прошли, тем не менее, вполне хорошо", — рассказал мужчина.
В больнице родителям пришлось столкнуться с бюрократическими препятствиями — электронные системы не были готовы к ситуации, когда у ребенка имеются два родителя мужского пола.
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