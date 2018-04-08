Житель Финляндии стал первым мужчиной в стране, родившим ребенка

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда мужчина выносил и родил ребенка, сообщает телеканал «360».

Согласно сообщению, отец малыша ранее был женщиной, но решил сменить пол. Для того, чтобы родить ребенка, ему пришлось прервать гормональную терапию.

Уточняется, что вес появившегося на свет малыша составляет около четырех килограммов, а рост — 53 сантиметра. Сам родитель поделился, что роды прошли без осложнений, а вот последние месяцы беременности выдались тяжкими.

Также известно, что трудности «испытали» и медицинские электронные системы — они отказывались признавать беременного человека с идентификационным номером мужчины.