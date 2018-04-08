Открытки и пасхальные яйца: в Москве провели мастер-классы для детей 

Сегодня православные отмечают Светлое Христово Воскресение. Пасхальные гуляния провели и для самых маленьких. В парке Победы в Москве для детей устроили мастер-классы. Каждый малыш мог своими руками сделать праздничную поделку, передает «МИР 24».
С самого утра дети красили пасхальные яйца и делали открытки. Ребятишки управились за полчаса. Родители юных умельцев стояли рядом, но их помощь так и не понадобилась — все справились самостоятельно.
«Сделал открытку маме. Склеил, чтобы яйцо можно было вкладывать. Использовал пластилин, сделал ушки», — рассказал участник фестиваля.
Пасхальный фестиваль в Москве будет продолжаться еще семь дней. За это время в городе пройдут более 700 различных мастер-классов и 150 театральных представлений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что часть торгового оборота московского фестиваля «Пасхальный дар» будет перечислена в помощь нуждающимся.
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