Открытки и пасхальные яйца: в Москве провели мастер-классы для детей

Сегодня православные отмечают Светлое Христово Воскресение. Пасхальные гуляния провели и для самых маленьких. В парке Победы в Москве для детей устроили мастер-классы. Каждый малыш мог своими руками сделать праздничную поделку, передает «МИР 24».

С самого утра дети красили пасхальные яйца и делали открытки. Ребятишки управились за полчаса. Родители юных умельцев стояли рядом, но их помощь так и не понадобилась — все справились самостоятельно.

«Сделал открытку маме. Склеил, чтобы яйцо можно было вкладывать. Использовал пластилин, сделал ушки», — рассказал участник фестиваля.

Пасхальный фестиваль в Москве будет продолжаться еще семь дней. За это время в городе пройдут более 700 различных мастер-классов и 150 театральных представлений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что часть торгового оборота московского фестиваля «Пасхальный дар» будет перечислена в помощь нуждающимся.

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