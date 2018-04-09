Экспертный совет: как приучить ребёнка чистить зубы

Личный опыт многодетной мамы: как сделать утренний моцион четверых детей весёлым занятием Досье: Ирина Сашина , ведущая утренней программы «Настроение» на телеканале «ТВ Центр» , мама четверых детей. Приучать детей чистить зубы непросто только поначалу, потом это уже входит в привычку. Знаю, что многие советуют покупать малышам зубную пасту с яркими вкусами, но сама стараюсь выбирать самую нейтральную: без лишних ароматизаторов. Так как мы не даём детям фастфуд, то вкусов колы или жевательной резинки я избегаю даже в зубной пасте. Лучше всего прививать полезные привычки малышу в игровой форме. Например, я первое время ставила в ванной комнате смешные песочные часы в виде игрушки, и дети с удовольствием чистили зубы до конца падения песчинок. Или иногда заглядывала в рот к ребенку, «находила» плачущий зубик, которые недочистили — и подсказывала, как его «выручить». Еще очень действенным оказался личный пример — я брала детей с собой в ванную комнату, вручала каждому личную щетку, и мы чистили зубы все вместе. Малыши очень любят повторять за взрослыми. Ещё один материнский лайфхак: чистить зубы под любимую музыку малыша. Подберите песенку, которая нравится ребенку, и всегда включайте ее во время утреннего моциона. Так процесс точно станет веселее и приятнее. Яркие аксессуары и хорошее настроение мамы — залог того, что дети будут чистить зубы с удовольствием. 5 советов эксперта-стоматолога по детской гигиене полости рта Досье: Александр Максименко , стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики, главный врач стоматологической клиники «Овенто». Преподаватель учебного центра АИСТ «Академии инновационной стоматологии».

На упаковках зубных паст и щеток всегда указывается возраст для которого они предназначены — не игнорируйте эту информацию. Детям подходит только гипоаллергенная зубная паста. У детской зубной щётки уменьшенная площадь щетины, которая соответствует размеру детской полости рта и захватывает 2-3 зуба. Щетина должна быть мягкой, а у щётки для грудничка — силиконовой. Проверьте состав детской зубной пасты. В ней не должно содержаться абразивных компонентов, фтора и аллергенов. Эти ингредиенты слишком агрессивны для чувствительной и тонкой эмали молочных зубов. Хотите приучить ребёнка чистить зубы без капризов? Покажите личный пример. Если малыш видит, что родители начинают утро с чистки зубов, он вскоре станет сам повторять за вами. Чистку зубов подавайте в игровой форме, не торопите ребёнка и не ругайте за ошибки. Напротив, хвалите и поощряйте правильные действия. Для крепости зубов ребенка полезны продукты с высоким содержанием кальция, такие как молоко и творог. Ещё для правильного роста и развития зубочелюстной системы полезно давать малышу твердую пищу: яблоки, морковь и другие фрукты и овощи в ненарезанном виде. Сведите к минимуму количество сахара в рационе. Особенно это касается сладкой воды из бутылочки. Она становится основной причиной возникновения опоясывающего зубы кариозного поражения, так называемого «бутылочного кариеса». Для формирования правильного прикуса и пропорционального развития верхней и нижней челюстей важно, чтобы ребенок спал на ровной поверхности без подушки до двух лет. Приучать ребёнка к чистке зубов надо с рождения. Лайфхаки от детского психолога: играют все!

Досье: Наталья Толстая , практикующий психолог, врач-психотерапевт, автор книг, посвящённых семейным отношениям

1 Начинайте приучать ребёнка чистить зубы с рождения Ватной салфеточкой, смоченной в растворе соды, аккуратно протирать дёсны, убирая с их поверхности углеводистые остатки и налёт. Как только ребенок научится держать в руках предметы, подберите ему к мягкую и яркую зубную щёточку с удобной ручкой. Рекомендую не использовать электрический гаджет, так как он делает за малыша всю работу. Необходимость совершать мелкие сложные манипуляции развивает моторику, что очень важно в раннем возрасте. Вместо электронного таймера лучше… пойте вашему малышу. Продолжительность песни, как правило, те самые рекомендованные стоматологами три минуты. 2 Не пускайте процесс на самотёк Проверяйте качество, хвалите, введите поощрения! На магнитной доске прикрепляйте звездочки или сердечки за правильное выполнение задания, гигиену, усидчивость. В конце недели — вручайте подарок за успехи в чистке зубов. Не забывайте, что поощрение должно нравиться ребенку, а не вам, поэтому предоставьте ему возможность выбрать награду самому. Игрушка, лакомство, поход в цирк, лишние 30 минут перед телевизором (но только что-то одно). Непременно восхищайтесь успехами ребенка вслух, говорите, что гордитесь его достижениями. 3 Сделайте процесс чистки зубов ярким, вкусным и весёлым Идите навстречу пожеланиям малыша: пусть сам выбирает себе зубную пасту и дизайн щётки. Добавьте в рутину элементы творчества. Меняйте тюбики, коллекционируйте тубусы с разными рисунками, сочиняйте сказки со своим малышом в главной роли. Истории про неразлучных друзей — зубки и волшебную щёточку превратят скучное занятие в любимую игру. 4 Подавайте личный пример Мама и папа, отложите дела и, вооружившись «волшебной палочки с щетинками», покажите, как правильно чистить зубы. И не один раз, а каждый день. Все движения сначала проговаривайте вслух, объясняйте и показывайте. Совместный утренний моцион, как и зарядка, пройдёт гораздо веселее и эффективнее. Совместные семейные ритуалы сплачивают и делают приятным любое занятие, даже чистку зубов. 5 Запаситесь терпением! Не кричите на ребенка, если он облился, забрызгал зеркало, выдавил все содержимое тюбика коту между ушей или наглотался пасты сам. Ассоциации с утренним и вечерним ритуалом чистоты у малыша должны быть только позитивные. Этому способствуют красивые аксессуары: яркий держатель для зубной щётки, мягкое полотенце и крючок для него на удобной высоте. 6 Рассказывайте ребёнку, зачем надо чистить зубы Объясните, что это не просто игра, а важное занятие, и уход за полостью рта позволяет предотвратить болезни зубов. Кстати, добавить игровой элемент поможет и сказочный персонаж — Зубная фея. У детей от года до десяти с ней быстро налаживается «дружба». Особенно, если подарки под подушку «фея» подкладывает не только в обмен на выпавший молочный зубик, но и за успехи в чистке зубов. Фото: Depositphotos.com