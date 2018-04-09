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7 звездных мам, у которых была трудная беременность
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7 звездных мам, у которых была трудная беременность 

Детстрана.ру 25 минут назад
Фото: Детстрана.ру
1. Дженнифер Лопес
Джей Ло забеременела близнецами в 39 лет, и очень быстро отказалась от выступлений: она уставала и мучилась от отеков. А на пятом месяце певица заметила кровь в моче — у нее начались проблемы с почками. В результате почти все оставшиеся месяцы Лопес провела на постельном режиме.
2. Мэрайя Кэри
Еще одна мама близнецов с непростой беременностью. До 10 недель она принимала препараты прогестерона, от которых сильно располнела, а вскоре ей диагностировали гестационный диабет. Под конец беременности у певицы развился гестоз, и малышей надо было срочно «вынимать». Они появились на свет в 35 недель.
3. Ким Кардашьян
Не секрет, что третья дочка Ким родилась от суррогатной матери. Это решение многие считают прихотью звезды, но на самом деле, у нее были веские основания. Дело в том, что обе беременности дались Кардашьян невероятно тяжело: боль в спине, отеки, гестоз и полное предлежание плаценты. Врачи запретили ей даже думать о том, чтобы самостоятельно выносить третьего ребенка!
4. Сэльма Хайек
Мексиканской красотке пришлось столкнуться с «диабетом беременных», но еще ужаснее было то, что скрининги показали высокий риск генетических отклонений у ее дочки. Несмотря на это, актриса решила рожать во что бы то ни стало. К счастью, девочка родилась абсолютно здоровой.
5. Адриана Лима
Даже у супермоделей бывают неприятности. в 32 недели у Лимы диагностировали тяжелый гестоз. После двух недель постельного режима случились преждевременные роды, и на свет появилась крошечная девочка. К счастью, с мамой и дочкой сейчас все в полном порядке!
6. Камила Алвес
Первые двое детей бразильской модели и актера Мэтью Макконахи появились на свет легко и непринужденно. А вот в третью беременность Камилу мучали сильные боли в пояснице, и малыш появился на свет путем экстренного кесарева сечения. Бразильянка не уточняет диагноз, но говорит, что во время родов обнаружилось «много серьезных проблем».
7. Мила Сорвино
Самой проблемной беременностью Милы была третья — предлежание плаценты, постоянные кровотечения и угроза выкидыша. Несколько недель она провела в постели, чтобы сохранить малыша. Но после этого актриса удивила всех, родив в 44 года четвертого ребенка!
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