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Ребёнка заблокировало в «Ниссане» на Петухова: родители вызвали спасателей
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Ребёнка заблокировало в «Ниссане» на Петухова: родители вызвали спасателей 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 8 апреля в Новосибирске в автомобиле «Ниссан» оказался заблокирован двухлетний мальчик.
В 22:40 родители ребёнка вызвали спасателей МАСС на улицу Петухова.
«Ребёнка вызволяли при помощи слесарного инструмента и специальных приспособлений. Операция заняла 28 минут, из которых 10 ушли на оформление документов», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.
Согласно информации в официальной группе спасателей в соцсети «ВКонтакте», мальчика 2016 года рождения отдали матери. В МАСС не смогли уточнить обстоятельств, при которых ребёнок оказался запертым.
Несколько похожих случаев в Новосибирске произошли в ноябре прошлого года: тогда в заведённой иномарке в Октябрьском районе оказалась заперта трёхлетняя девочка, а в Октябрьском районе мама годовалой девочки случайно захлопнула дверь машины, в которой была её дочь.
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