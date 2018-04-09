Ребёнка заблокировало в «Ниссане» на Петухова: родители вызвали спасателей

Вечером 8 апреля в Новосибирске в автомобиле «Ниссан» оказался заблокирован двухлетний мальчик.

В 22:40 родители ребёнка вызвали спасателей МАСС на улицу Петухова.

«Ребёнка вызволяли при помощи слесарного инструмента и специальных приспособлений. Операция заняла 28 минут, из которых 10 ушли на оформление документов», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин

Согласно информации в официальной группе спасателей в соцсети «ВКонтакте», мальчика 2016 года рождения отдали матери. В МАСС не смогли уточнить обстоятельств, при которых ребёнок оказался запертым.

Несколько похожих случаев в Новосибирске произошли в ноябре прошлого года: тогда в заведённой иномарке в Октябрьском районе оказалась заперта трёхлетняя девочка, а в Октябрьском районе мама годовалой девочки случайно захлопнула дверь машины, в которой была её дочь.