9 причин, почему маме больно кормить грудью (и что делать)

Грудное вскармливание — процесс естественный, казалось бы, какие еще сложности могут возникать у женщин в этом вопросе. Конечно, когда в семье рождается второй и тем более третий ребенок, мама уже опытная и знает, как приложить ребенка груди, сколько он ест и как часто кормить. Но что делать женщине, которая впервые стала мамой — и вместо ожидаемой радости от единения с ребенком получает острую боль, такую, что кормить становится невозможным.

«Летидор» назовет девять распространенных причин боли во время грудного вскармливания и поможет разобраться, как поступать в каждом случае.

Захват соска

Важнейшей частью успешного грудного вскармливания является правильный захват соска. В противном случае кормление может доставлять маме болезненные ощущения, а в дальнейшем стать причиной появления трещин на сосках.

При правильном захвате рот младенца широко открыт, губки вывернуты, мамин сосок находится глубоко во рту ребенка, нос и подбородок прижаты к груди.

Обращайте также внимание на то, удобно ли вы держите ребенка.

Короткая подъязычная уздечка

Если уздечка языка короткая, он не может занять нужное положение — при правильном захвате на языке должна лежать на ареоле соска. Малыш все время подталкивает сосок, пытается захватить его губами, чем провоцирует боль и повреждения кожи. Во время кормления ребенок часто «теряет» грудь», мама слышит характерные звуки свистящие или цокающие.

Если есть подозрения на короткую уздечку, лучше сразу обратиться к врачу (в случае с младенцем это будут ЛОР и стоматолог), чтобы вовремя поставить диагноз и решить проблему со вскармливанием.

К сожалению, таких детей часто переводят на искусственное вскармливание.

Иногда этого удается избежать, когда врач назначает рассечение уздечки. Если есть возможность, хорошо бы спросить совета и у консультанта по грудному вскармливанию.

Переполненная грудь

Бывает, что малыш высасывает молока меньше, чем вырабатывается у мамы. Грудь становится слишком переполненной, твердой и болезненной, соски уплощаются, и младенцу трудно правильно захватить их. В таких случаях нужно сцедить немного молока или на несколько минут приложить теплое полотенце, а затем уже кормить. Так часто бывает при становлении лактации и вскоре проходит, когда грудное вскармливание налаживается.

Женщине важно не допускать переполнения груди, для этого стараться либо чаще прикладывать ребенка к груди, либо сцеживать излишки молока.

Высокое небо

Высокое небо (иногда говорят вздутое) у младенца — одна из причин, по которой ему неудобно высасывать молоко, маме при этом очень больно. Резкая боль возникает в области ареолы, когда ребенок делает энергичное всасывание. В течение дня от кормления к кормлению болевые ощущения только усиливаются.

Женщине необходима помощь консультанта по грудному вскармливанию, чтобы он обучил особенностям техники кормления, характерным для такого случая.

Молочница

Это заболевание быстро передается от ребенка матери и наоборот. У малыша кандидоз проявляется в виде белого налета во рту. Если же молочница перешла на женские соски, то определить ее можно по следующим симптомам: соски очень болезненны, до них почти невозможно дотронуться, в них ощущается зуд, цвет сосков становится очень ярким — от красного до бордового цвета, на коже соска есть трещины, отделяются чешуйки кожи.

Бросать грудное вскармливание при молочнице не нужно ни в коем случае!

Назначить лечение может один из специалистов: педиатр, маммолог, гинеколог или дерматолог.

Закупорка молочного протока

Иногда на кончике соска мама может обнаружить белый прыщик, который становится очень болезненным во время кормления малыша. Здесь важно выяснить причину: либо из-за неправильного захвата ребенком соска и ареолы образовался пузырь или же произошла закупорка молочного протока.

В первом случае достаточно следить за правильным прикладыванием к груди, чтобы при этом младенец не травмировал это место.

Во втором случае лучше всего обратиться к маммологу, чтобы он сделал прокол в стерильных условиях.

Важно не допустить развития мастита.

У ребенка прорезались зубки

Зубки у ребенка начинают прорезываться от 4 до 6 месяцев. Маме это может доставлять немало хлопот во время вскармливания, когда ребенок начинает покусывать сосок. В этой ситуации предложите ребенку специальные прорезыватели для зубов, чтобы он «тренировался» с их помощью. А еще попробуйте изменить позу при кормлении и следите, чтобы малыш правильно захватывал грудь.

Плоские или втянутые соски

В этом случае ребенку очень трудно захватить сосок, у мамы в этот момент возникает сильная боль, в дальнейшем это может привести к образованию трещин, сосок может даже кровоточить.

Лучше все всего в такой ситуации обратиться к консультанту по грудному вскармливанию накануне родов или сразу после них.

Он подскажет, в какой позе будет удобнее кормить, как формировать сосок или использовать специальные накладки.

Мастит

Это воспалительное заболевание молочных желез, которое возникает чаще в самом начале лактации. Одной из причин может стать застой молока. Также мастит может развиться в результате трещин соска.

Сильное нагрубание сосков, уплотнения в области груди, повышение температуры в подмышечной впадине — повод для срочного обращения к гинекологу или маммологу.

Очень часто при мастите (поскольку назначается антибактериальная терапия) грудное вскармливание приходится временно приостановить до полного выздоровления.

Источник: http://www.momjunction.com Фото: Shutterstuck.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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