Как нельзя называть ребенка: 5 типов самых неудачных имен

Марианна Абравитова

Слова — очень мощная энергетическая часть Вселенной. Со звука все начиналось на Земле. Вибрация звука несет определенную энергию, сочетание вибраций дает уникальный микс, который впоследствии влияет на судьбу человека.

Имя необходимо рассматривать с разных сторон. Как оно будет звучать, как сочетаться с фамилией и отчеством, какие корни у него и что оно обозначает. Каждая деталь накладывает свой отпечаток на судьбу человека.

Давайте рассмотрим 5 типов имен, которыми нельзя называть ребенка.

Негативные ассоциации

Если в вашей жизни был человек, который принес вам много негатива, не стоит давать это имя своему ребенку.

Даже если на этом настаивает ваш муж или жена! Не поддавайтесь уговорам.

Дело в том, что ваш негативный опыт, который был связан с этим именем, остается в вашем подсознании, даже если вы не вспоминаете этого человека.

Как мать, вы сами того не понимая, проложите через имя негативную дорожку от вашего бессознательного к вашему ребенку.

Прежде чем назвать ребенка, вспомните всех людей с выбранным именем и то, как они к вам относились. Было ли это нейтральное отношение или вы плохо взаимодействовали? Если есть даже тень сомнения, то лучше таким именем ребенка не называть.

Негативная ассоциация, ваша собственная или второго родителя, — веская причина отказаться от имени в пользу другого.

Несозвучные сочетания

Если в вашей фамилии есть рычащие звуки, то не стоит называть детей мягкими по отношению к фамилии именами. Например, Брыкалова Лейла. Это сразу вызывает резонанс как на вибрационном уровне, так и на обычном слуховом восприятии.

Восприятие и принятие этого сочетания уже по сути конфликтное.

Вспомните свое детство и юношество. Наверняка в школьном классе или в институте вам встречались такие сочетания, которые сами по себе звучали несколько раздражающе. И дети часто не задумываются о личных качествах одноклассника, а воспринимают его как носителя неблагозвучного сочетания имени и фамилии.

Удивительно, но даже взрослые люди порой не могут серьезно относиться к человеку с диссонансным сочетанием имени с фамилией или отчеством.

Вспомните, как у Образцова на сцену в кукольном театре выходила певица Венера Пуговкина, что сразу настраивало публику на смех и пародию, а не на оперную музыку.

Дискредитированные имена

Это имена, которые оставили яркий след в истории, но несут больше негативной информации, нежели позитивной. И они всегда на слуху.

Такими именами нельзя называть своих детей, так как они берут на себя весь негатив событий из прошлого.

Можно догадаться, как будут относиться к мальчику с именем Адольф. И, кстати, не только в нашей стране. Это немецкое имя не пользуется особой популярностью даже в Германии.

Когда вы называете своего ребенка очень ярким и необычным именем, то не поленитесь узнать, не было ли в истории его обладателя, который оставил после себя негативный информационный «шлейф».

Подмена

Ни в коем случае не называйте вашего ребенка в честь безвременно ушедшего из жизни человека! Некоторые родители допускают ошибку и называют своего малыша так же, как звали старшего ребенка, которого они потеряли, или умершего молодого родственника.

Происходит подмена на уровне вашего восприятия. Подсознательно родители воспринимают рождение малыша с таким же именем как возвращение или перевоплощение умершего человека, что оказывает негативное влияние на судьбу ребенка.

Имена бабушек и дедушек, проживших долгую жизнь, сюда не относятся!

Имена, выбивающиеся из местной культуры

Мы живем в России, поэтому не стоит называть детей экзотическими именами.

Это заранее программирует сознание ребенка, что он чужой в этом обществе.

Более того, его имя вряд ли будет сочетаться с вашим отчеством и фамилией.

Конечно, у нас есть и греческие, и финские имена, но они давно стали совместимыми с нашей ментальностью. Речь идет лишь о необычных для своего края именах.

Даже если вам очень нравится иностранное имя, подумайте: как с ним будет жить ваш ребенок, выйдя из дома?

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