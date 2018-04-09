Как нельзя называть ребенка: 5 типов самых неудачных имен 

Рассказывает Марианна Абравитова, психолог, таролог, ясновидящая.
Марианна Абравитова
Слова — очень мощная энергетическая часть Вселенной. Со звука все начиналось на Земле. Вибрация звука несет определенную энергию, сочетание вибраций дает уникальный микс, который впоследствии влияет на судьбу человека.
Имя необходимо рассматривать с разных сторон. Как оно будет звучать, как сочетаться с фамилией и отчеством, какие корни у него и что оно обозначает. Каждая деталь накладывает свой отпечаток на судьбу человека.
Давайте рассмотрим 5 типов имен, которыми нельзя называть ребенка.
Негативные ассоциации
Если в вашей жизни был человек, который принес вам много негатива, не стоит давать это имя своему ребенку.
Даже если на этом настаивает ваш муж или жена! Не поддавайтесь уговорам.
Дело в том, что ваш негативный опыт, который был связан с этим именем, остается в вашем подсознании, даже если вы не вспоминаете этого человека.
Как мать, вы сами того не понимая, проложите через имя негативную дорожку от вашего бессознательного к вашему ребенку.
Прежде чем назвать ребенка, вспомните всех людей с выбранным именем и то, как они к вам относились. Было ли это нейтральное отношение или вы плохо взаимодействовали? Если есть даже тень сомнения, то лучше таким именем ребенка не называть.
Негативная ассоциация, ваша собственная или второго родителя, — веская причина отказаться от имени в пользу другого.
Несозвучные сочетания
Если в вашей фамилии есть рычащие звуки, то не стоит называть детей мягкими по отношению к фамилии именами. Например, Брыкалова Лейла. Это сразу вызывает резонанс как на вибрационном уровне, так и на обычном слуховом восприятии.
Восприятие и принятие этого сочетания уже по сути конфликтное.
Вспомните свое детство и юношество. Наверняка в школьном классе или в институте вам встречались такие сочетания, которые сами по себе звучали несколько раздражающе. И дети часто не задумываются о личных качествах одноклассника, а воспринимают его как носителя неблагозвучного сочетания имени и фамилии.
Удивительно, но даже взрослые люди порой не могут серьезно относиться к человеку с диссонансным сочетанием имени с фамилией или отчеством.
Вспомните, как у Образцова на сцену в кукольном театре выходила певица Венера Пуговкина, что сразу настраивало публику на смех и пародию, а не на оперную музыку.
Дискредитированные имена
Это имена, которые оставили яркий след в истории, но несут больше негативной информации, нежели позитивной. И они всегда на слуху.
Такими именами нельзя называть своих детей, так как они берут на себя весь негатив событий из прошлого.
Можно догадаться, как будут относиться к мальчику с именем Адольф. И, кстати, не только в нашей стране. Это немецкое имя не пользуется особой популярностью даже в Германии.
Когда вы называете своего ребенка очень ярким и необычным именем, то не поленитесь узнать, не было ли в истории его обладателя, который оставил после себя негативный информационный «шлейф».
Подмена
Ни в коем случае не называйте вашего ребенка в честь безвременно ушедшего из жизни человека! Некоторые родители допускают ошибку и называют своего малыша так же, как звали старшего ребенка, которого они потеряли, или умершего молодого родственника.
Происходит подмена на уровне вашего восприятия. Подсознательно родители воспринимают рождение малыша с таким же именем как возвращение или перевоплощение умершего человека, что оказывает негативное влияние на судьбу ребенка.
Имена бабушек и дедушек, проживших долгую жизнь, сюда не относятся!
Имена, выбивающиеся из местной культуры
Мы живем в России, поэтому не стоит называть детей экзотическими именами.
Это заранее программирует сознание ребенка, что он чужой в этом обществе.
Более того, его имя вряд ли будет сочетаться с вашим отчеством и фамилией.
Конечно, у нас есть и греческие, и финские имена, но они давно стали совместимыми с нашей ментальностью. Речь идет лишь о необычных для своего края именах.
Даже если вам очень нравится иностранное имя, подумайте: как с ним будет жить ваш ребенок, выйдя из дома?
Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!