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Смотрите, как ловко папы делают прически дочкам пылесосом
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Смотрите, как ловко папы делают прически дочкам пылесосом 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Когда папа остается за маму, многое в привычной жизни родителя и ребенка кардинально меняется. И это не значит, что папа хуже справляется со своими обязанностями, просто делает он это по-другому.
Как правило, сделать дочери прическу в садик или школу — большая сложность для пап, ведь у них нет в этом никакой сноровки. Однако некоторые отцы оказались очень находчивыми и изобрели свой альтернативный способ причесать девочек.
Маме такая идея вряд ли пришла бы в голову, а вот папы с энтузиазмом взялись за такой эксперимент.
В Сети мы нашли огромное количество роликов, демонстрирующих, как отцы делают своим дочерям хвостики с помощью пылесоса!
Да, да, пылесосом! Папы наматывают резинку на трубу пылесоса, потоком воздуха волосы девочек засасывает в трубу, а потом отцы одним движением руки передвигают резинку на волосы. И все — прическа готова за считаные секунды! А главное, все волосы собраны и нет «петухов»!
Конечно, не все пользователи, посмотревшие эти видео, серьезно восприняли эту идею, многим ролики показались забавными, однако повторять такие трюки со своими детьми пользователи не планируют.
Смотрите, как причесывают папы своих дочерей, когда мамы нет дома!
Фото: Shutterstock.com
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