Звезда сериалов «Мажор» и «Метод» Денис Шведов вновь стал отцом

Пасха стала для актера Дениса Шведова особенно счастливой в этом году: его жена Александра Розовская родила сына. Девушка сама сообщила об этом поклонникам в своем микроблоге: «Мы не ходили на Крестный ход. МЫ РОДИЛИ СЫНА.. #МИРАваяМать #МИРАвыеРодители #ГдеОдинТамИДва».

Фолловеры Александры тут же написали множество поздравлений: «Ой как прекрасно! Поздравляем вас, Александра и Денис! Здоровья крепкого вам и вашим деткам!», «Вот это отличная новость! Молодцы, ребята», «Поздравляем вас! Здоровья и всего самого интересного новому человеку! Тебе — сил и восстановления, мужу — терпения!».

Напомним, Денис Шведов и его супруга познакомились во время работы в Российском молодежном театре над постановкой « Дон Кихот ». В 2016 году у них родилась дочь Мирослава.

Фото: Instagram