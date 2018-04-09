Как успокоить ребенка, не дожидаясь истерики

Если взрослый человек может совладать с раздражением и злостью, то маленький пока не умеет выпускать пар так, чтобы не навредить себе и окружающим. Часто мы не знаем, как правильно успокоить и поддержать ребенка, который вот-вот разлетится от злости на тысячи мелких кусочков.

Лора Лившиц, постоянный автор портала Popsugar.com, написала большую колонку о том, что помогло ей справиться с истериками своей трехлетней дочки. Мы считаем эту колонку полезной, поэтому публикуем ее полный перевод на русский.

Когда я и мой бывший муж расстались, наша маленькая дочка (тогда ей было 3 года) была сильно опечалена переменами. Еще бы! Привычный уютный мир разрушился, и любимые папа и мама разъехались по разным домам.

Трехлетней малышке очень трудно объяснить, что такое развод. Еще труднее — научить понимать и справляться с вихрем эмоций, который зарождается от тревожности, чувства неопределенности и неуверенности, которое «транслировали» мы — молодые и неопытные родители.

Через несколько недель после того, как мы рассказали малышке о разводе, из милой принцессы она превратилась в ураган, который взрывался в день десятками истерик.

Мы долго искали способ утихомирить этот ураган — и в итоге справились с ним с помощью игровой терапии.

На все про все ушло несколько месяцев, за это время я составила небольшой список методик, который действительно помогут научить ребенка спускать пар и не уходить в истерику.

Памятка для родителей

Чтобы дети научились правильно применять техники успокоения, взрослым важно помнить следующее:

1. Учить детей справляться с эмоциями имеет смысл только в моменты «затишья». Если вы начнете применять эти техники, когда ребенок вот-вот взорвется от злости, сделаете только хуже.

Если малыш уже закипел, правильным действием со стороны родителя будет назвать эмоции, которые испытывает ребенок. Например: «О, ты сейчас очень зол. Ты сейчас треснешь от злости. Ты зол и обижен».

Умение назвать свои чувства — один из главных шагов на пути к самообладанию.

2. Когда вы будете рассказывать ребенку о техниках самообладания, покажите, как применять их, на собственном примере. Для этого вовсе не обязательно впадать в ярость. Но можно поиграть в злого человека, который становится добрым.

3. Всегда используйте в общении с ребенком метод положительного закрепления. Если ребенок удачно использовал технику борьбы со злостью, не забудьте похвалить его: добрым словом, жестом, улыбкой.

6 техник, которые помогут ребенку держать себя в руках

1. Научите ребенка резко переключать настроение с помощью обратного отсчета

К лицу приливает кровь, на глазах наворачиваются слезы, а вы твердите: «Десять, девять, восемь, семь, пять, четыре, три, два…». Можно делать это вслух или про себя — не так важно.

Главное, что эта методика помогает переключить внимание и избежать эмоционального взрыва.

2. Научите ребенка обниматься в моменты кризиса

Если вашему ребенку вот-вот снесет крышу, просто скажите ему, что в такие моменты совершенно нормально попросить кого-то обняться. Это может звучать странно, но именно этот метод помог стабилизировать настроение нашей девочки.

Я рассказала о нем нашей малышке, и она стала обнимать меня много-много раз. Теперь я вижу, что за злостью часто скрывались глубокое переживание и обида. Объятия открывают настоящие чувства, ребенок может поплакать. Объятия всегда дарят облегчение и радость.

Чем чаще дочка просила обнять ее, тем быстрее она справлялась с накатившими эмоциями. А это и есть победа!

3. Предложите ребенку заняться чем-то спокойным

Только не говорите ребенку об этом напрямую. Лучше действуйте сами.

Ребенок начинает кричать, злиться, возможно, даже кидаться предметами. Вместо того чтобы отвечать агрессией на агрессию (ставить в угол, шлепать, стучать), постарайтесь держать себя в руках. Начните демонстративно собирать пазл, читать вслух.

Через некоторое время ребенок присоединится к вам, а затем успокоится за занятием.

4. Спойте песенку

Как только вы заметили, что ребенок пыхтит, тяжело дышит, попробуйте переключить его внимание (и дыхание) на песенку. Для большего эффекта можно ее прохрюкать, прокукарекать или просвистеть.

5. Предложите малышу побоксировать подушку

Когда мы начинаем злиться, в нас накапливается энергия, которая требует выхода. Дайте ребенку подушку, эспандер или мягкий мяч и разрешите ему побоксировать или сжать предмет со всей силы. Ребенок выпустит накопившийся пар, и никто при этом не пострадает.

6. Научите его выражать свой гнев словами

Поощряйте ребенка выражать свой гнев с помощью «Я-утверждений»:

«Я сержусь, когда вы не разрешаете мне делать X», «Я злюсь, когда X со мной не играет».

Вербализация эмоций также ведет к самообладанию.

Дополнение из личного опыта

А вот еще несколько вещей, которые я держу в своей голове, когда мой ребенок выходит из себя:

1. Я стараюсь включить эмпатию и поставить себя на ее место.

2. Я никогда не пугаю ребенка ужасными последствиями и не наказываю за истерики. Моя задача — поддерживать и помочь преодолеть кризисы.

3. Иногда я остаюсь в стороне. Когда у ребенка начинается приступ злости, я могу отойти на небольшое расстояние (дочка видит меня). Я разрешаю себе выдохнуть, немного отстраниться. В конце концов, я живой человек и устаю от постоянных эмоциональных взрывов.

Главное — быть в зоне видимости и не оставлять ребенка совсем одного.

И еще важно всегда искать разные выходы, варианты решения проблем. Важно не сдаваться. Поэтому я дала лишь базовые рекомендации по борьбе с детской агрессией. Уверена, что когда вы начнете работать над проблемой, у вас появится свой маленький список советов, которым вы захотите поделиться с другими семьями.