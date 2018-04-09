Чем отличается детское мыло от взрослого

Кожный покров младенца представляет собой тонкий и нежный слой эпидермиса. На ощупь он очень гладкий, бархатный и уязвимый. Любой раздражитель может вызвать сыпь, аллергическую реакцию и даже химические ожоги, поэтому средства для купания младенцев изготавливают только из высококачественных и экологически чистых натуральных компонентов. По уровню Ph детское мыло обязательно должно соответствовать коже младенца, то есть быть абсолютно нейтральным, исходя из этого его и надо выбирать. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, как выбрать хорошее мыло для ребенка. Выбирать мыло для малыша надо в соответствии с его возрастом. Некоторые мамы считают, что умывать ребенка детским мылом надо только в первые несколько лет его жизни, а потом можно пользоваться взрослым. Но это в корне неправильная позиция. Нельзя пользоваться средствами личной гигиены, не предназначенными детям по возрасту. По крайней мере до 14 лет косметологи рекомендуют использовать детское мыло с особым составом. От состава многое зависит, поэтому при выборе в первую очередь обращайте внимание на него. В детском мыле категорически не должно быть искусственных красителей. Они сушат кожу, могут вызвать шелушение, растрескивание и даже аллергическую реакцию. Начиная с дошкольного возраста ребенок моет руки в среднем, от 10 до 20 раз в день. Постоянное обезжиривание и высушивание рук очень вредно для кожи. Поэтому в составе детского мыла должны быть натуральные увлажняющие и питательные компоненты. Так же надо обращать внимание, чтобы мыло было с антиаллергенное, это, как правило, указывают на упаковке ответственные производители. По закону, изготовитель должен публиковать полный состав любого косметического средства на своем официальном сайте и на упаковке (допускается сокращение терминов). Поэтому перед выбором мыла поинтересуйтесь, если и вообще такой сайт у того производителя, чью продукцию вы выбрали. На производителя следует обращать обязательное внимание. Лучше, если это будет известный бренд, популярный среди мам. Узнать больше о популярности можно на специализированных женских форумах, там многие мамы делятся своим опытом применения детских средств личной гигиены, подробно описывают все их достоинства и недостатки. Кроме того, есть специальные сайты отзывов, на которых любой пользователь может поделиться своим мнением о купленной продукции. Плюс ко всему, солидные компании публикуют на своих официальных сайтах результаты независимой экспертизы и оценку потребителей, поэтому доверяйте брендам, на здоровье ребенка экономить не рекомендуется. Для младенцев лучше брать гель или крем мыло, для детей от года хорошо подойдет пенка, она выпускается отдельно для мытья лица и для умывания рук. Ранее эксперты рассказали, что детская косметика опасна.