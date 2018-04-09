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Сестра Дмитрия Маликова поделилась новым фото с двухмесячным сыном певца
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Сестра Дмитрия Маликова поделилась новым фото с двухмесячным сыном певца 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Дмитрий Маликов и его жена Елена до последнего скрывали тот факт, что они готовятся вновь стать родителями. В конце января суррогатная мать подарила им сына. Вскоре мальчика привезли в Москву из Санкт-Петербурга. О скором пополнении в семье певец рассказал родной дочери Стефании лишь за пять дней до радостного события. Елена очень боялась реакции дочери на эту новость, но Стеша очень обрадовалась
Лишь недавно артист и его возлюбленная определились с именем для малыша. Его назвали Марком. Вчера Пасху с семьей Дмитрия отметила и его сестра Инна. Она опубликовала трогательное фото с маленьким наследником певца. В кадре солистка ВИА «Самоцветы» прогуливается по улице с Марком на руках. «Самое лучшее начало праздничного дня», — написала она. Ребенок был облачен в светлый комбинезон с капюшоном. Пока родители предпочитают скрывать лицо мальчика.
Инна Маликова с Марком / фото: instagram.com/stories
Недавно Маликов рассказал, что любит проводить время с сыном, но в основном за ним ухаживает супруга, так как он постоянно находится на гастролях. Однако певец старается приходить домой пораньше, когда находится в столице. Скоро он уедет заграницу вместе с друзьями, так как это уже стало для него традицией. Каждый год в мужской компании Дмитрий отправляется в путешествие, поэтому скоро он оставит маленького Марка на пару недель. Жена артиста не выступает против таких странствий возлюбленного. В программе «Ты не поверишь!» Маликов признался, что будет очень сильно скучать по малышу, когда уедет в отпуск.
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