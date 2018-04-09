В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в насилии над семилетним сыном

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости . Следственные органы Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела в отношении местного жителя и его сожительницы предъявили им обвинение в сексуальном насилии над семилетним сыном женщины, они арестованы, сообщает в понедельник ГСУСК РФ по городу.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя и его 38-летней сожительницы, которым предъявлено обвинение в совершении преступления (по статье) «насильственные действия сексуального характера», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, соучастники с 2017 года по настоящее время на территории Красносельского района неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летнего сына обвиняемой", — говорится в сообщении.

Как уточняет следственное управление, мужчине также предъявлено обвинение в изнасиловании своей знакомой в марте 2018 года.