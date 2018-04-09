Модные мифы о правильном воспитании

Миф 1: Детство должно быть без ограничений

Начитавшись книг по популярной психологии, а чаще — просто сомнительных статей в соцсетях, молодые родители часто доходят до крайности. Они буквально позволяют чаду делать всё, что захочется. Поначалу взрослые умиляются той непосредственности, с которой карапуз вмешивается в беседу старших, или прыгает на столе. Но по мере взросления ребёнка такие действия уже не расцениваются окружающими как милые детские шалости. А отсутствие ограничений приводит к тому, что он не знает и не понимает слов «нет» и «нельзя».

На самом деле:

Расширяя или вовсе убирая границы дозволенного, вы рискуете однажды столкнуться с тем, что ребёнок легко нарушит личные границы другого. Кроме того, разумные и понятные правила делают ребёнка не только более организованным, но и более спокойным.

Миф 2: Щедрость родителей — залог счастливого детства

Памятуя о своём советском детстве, папа с мамой принимают решение не ограничивать ребёнка в подарках. В результате сынок или дочка буквально завалены игрушками разных мастей, а родители считают, что таким образом они удовлетворяют базовые потребности маленького человека и тем самым дают ему возможность стремиться к «высоким идеалам».

На самом деле:

Таким поведением родители добиваются ровно противоположного результата. Малыш начинает воспринимать подарки как нечто должное и вместо духовного самосовершенствования попросту придумывает, что бы ещё такое-эдакое попросить у безотказных родителей. Кроме того, покупки становятся эквивалентом внимания и любви.

Миф 3: Методики раннего развития необходимы

Сегодня большинство молодых мам озадачены вопросом: «А всё ли я делаю для того, чтобы ребёнок развивался полноценно?» И вот малыш буквально с пелёнок начинает изучать иностранный язык по суперсовременной методике, и учится читать, ещё не научившись справлять нужду на горшок. И никаких «сюси-пуси»! Ребёнок с рождения должен слышать чётко поставленную речь, желательно со сложноподчинёнными предложениями!

На самом деле:

Такое рвение чаще всего связано с нереализованными собственными амбициями или простым веянием моды, но никак не с желанием самого ребёнка. Более того, чрезмерное увлечение ранними методиками развития может привести к обратному результату: те навыки, которыми малыш должен овладеть в определённом возрасте, не будут развиты в полной мере.

Миф 4: Ребёнка нужно ограждать от любых стрессов

Согласно этому мифу детей надо ограждать от любых негативных эмоций: будь то мультфильм, где обижают главного героя, болезнь любимой кошки или мамино плохое настроение. Скрыть, загнать внутрь, даже обмануть — лишь бы на выходе была весёлая рекламная картинка.

На самом деле:

Конечно, жить в атмосфере, где постоянно «сверкают молнии», ребёнку вредно: он не развивается должным образом и в целом может чувствовать себя глубоко несчастным. Но испытать весь спектр человеческих эмоций и чувств, будь то грусть, обида, сочувствие или разочарование, человек должен именно в детстве. Как ещё ему научиться с ними справляться, если не с родительской поддержкой и на их примере?