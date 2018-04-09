Фразы ребёнка, которые поставят вас в очень неловкое положение

Как бы усердно и правильно вы ни воспитывали малыша, подобных моментов не избежать. Ведь дети не всегда понимают, какую реакцию вызовут их слова. О чём может не со зла рассказать кроха?

1. О вас Неудивительно, что собственную маму ребёнок знает очень хорошо. Но какие из этих знаний можно озвучивать, а какие нет, он, конечно, пока не понимает. А иногда ещё и додумывает что-нибудь. Поэтому не удивляйтесь, если он вдруг сообщит товарищу по песочнице (и хорошо, если только ему), что сегодня вы надели красные трусики, поругались с папой, или во всеуслышание заявит: «Мама, выкинь окурок от банана». А наутро после семейного торжества, где ему дали понюхать мамин бокал, с гордостью расскажет воспитателям в детском саду, что его поили коньяком.

Старайтесь не делать при ребёнке что-то, что может подпортить вашу репутацию: одевайтесь в спальне, не курите и не пейте алкоголь на глазах у карапуза. А в случае семейного праздника налейте ему сок, по цвету совпадающий с напитком в вашем бокале.

2. О других людях

Назвать женщину средних лет бабушкой или старушкой — самое невинное, что может сделать ваше чадо. Среди более тяжёлых случаев — вопрос о темнокожем человеке «А почему дядя такой грязный, он давно не мылся?» или о полной женщине «Мам, а сколько лет ребёночку в животе у этой тёти?». Не менее опасны ситуации, когда карапуз сталкивается с людьми с видимыми заболеваниями, будь то отсутствие ног, косоглазие или особенности развития. Чтобы не краснеть, научите ребёнка говорить то, что он думает о других, вам на ушко.

3. О том, что вы сказали

Любящая бабушка с мешком подарков для внука только переступает ваш порог, а чадо вдруг выдаёт: «Опять старая зануда сюсюкаться пришла!». Или на площадке посылает неприличными словами обидчика, стукнувшего его лопаткой. Это случается, когда карапуз уже достаточно большой, чтобы понять и пересказать ваши слова, а вы всё ещё воспринимаете его, как наивного младенца, и говорите при нём всё, что вам вздумается.

Выход очевиден — в первую очередь следите за своей речью.

4. О семейных тайнах

— Леночка, тебя сегодня папа в садик привёл?

— Нет, папа нас бросил, это мамин новый дядя.

Настоящие семейные тайны или просто факты из жизни семьи, о которых посторонним знать необязательно, также могут стать темой для разговоров малыша. Чтобы избежать таких моментов, объясните ребёнку, что у вас есть секреты, которые никто больше не должен знать. Обставьте всё в форме игры — дети любят хранить тайны и осознавать собственную важность.

5. О том, что он неправильно истолковал

Порой малыши устанавливают собственные причинно-следственные связи и неправильно толкуют поступки других людей, опираясь на свой опыт. Например, вы с детьми только пообедали и убрали со стола перед приходом вашей подруги, а чадо радостно встречает её словами «Тётя, а мама все сладости убрала, чтобы ты их не съела». Такое предугадать невозможно, и остаётся только посмеяться.

6. О своём мнении

«Я не буду это есть, бабушка невкусно готовит!», «Мам, мне не нравится дядин подарок, попроси у него другой!», «А моя мама красивее, чем ты!», «Дедушка курит –он плохой, хулиган!». К счастью, в большинстве случаев к подобным высказываниям малышей взрослые относятся снисходительно и даже не обижаются. Конечно, пройдёт не один год, пока карапуз научится держать своё мнение при себе, но объяснять, что неприлично говорить человеку в лицо, что у него некрасиво, невкусно и нехорошо, начинайте как можно раньше.

7. Об анатомии и физиологии

Неиссякаемая тема для смешных детских фразочек, которые заставят вас краснеть и покрываться пятнами. Тихое и невинное «Мам, а что это у собачки между ног болтается?» или сказанное громким голосом на весь автобус «Фууу! Кто тут испортил воздух?»; обсуждение того, чем тётя кормит младенца, с другими детьми на площадке; заявление «Я покакал!» в общественном месте и многое другое.

Наберитесь терпения, запаситесь юмором и постарайтесь договориться с ребёнком, что обо всём, что касается таких тем, он будет сообщать только вам и строго шёпотом.