Поставлен мировой рекорд по хождению по кубикам Lego

Книга рекордов Гиннеса пополнилась новым достижением. Команда Rebrickulous, состоящая из 3 человек, поставила рекорд по хождению босиком по кубиками Lego.

Участники сделали спиралевидную дорожку, которую полностью засыпали остроугольными кубиками Lego. После этого один из членов команды по имени Димитрий снял обувь и принялся ходить по лего-дорожкам. Он сделал 8 кругов по площадке и прошел 385 метров по деталям.

Зафиксированный рекорд может, как кажется, побить любой родитель: почти все мамы и папы достаточно натренированны, чтобы принять участие в соревнованиях.

Читайте также:

Тест: Кто ты из героев «Приключений Опасного Малого» и «Опасного Генри»?

Мой ребенок пропал — что делать? Подробная инструкция от мамы, с которой такое произошло