Поставлен мировой рекорд по хождению по кубикам Lego 

Книга рекордов Гиннеса пополнилась новым достижением. Команда Rebrickulous, состоящая из 3 человек, поставила рекорд по хождению босиком по кубиками Lego.
Участники сделали спиралевидную дорожку, которую полностью засыпали остроугольными кубиками Lego. После этого один из членов команды по имени Димитрий снял обувь и принялся ходить по лего-дорожкам. Он сделал 8 кругов по площадке и прошел 385 метров по деталям.
Зафиксированный рекорд может, как кажется, побить любой родитель: почти все мамы и папы достаточно натренированны, чтобы принять участие в соревнованиях.
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