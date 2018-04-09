Сотрясение мозга у мальчика 7 лет оказалось обширным инсультом

Семилетний мальчик, который упал во время футбольного матча, был отправлен домой якобы из-за усталости. В реальности у него диагностировали инсульт после того, как мать проявила изрядную настойчивость.

Когда американец Хадсон Кромвелл упал во время футбольного поединка у себя на заднем дворе, где, где он играл с двумя братьями, то со стороны показалось, что это просто последствия неудачного столкновения, возможно, после небольшого сотрясения мозга. Плачущий ребёнок вернулся домой, но его отец предположил, что мальчик просто устал. Однако через некоторое время глаза ребёнка закатились, и его мама, работающая медсестрой, поняла, что с сыном происходит что-то нехорошее. Вместе с мужем она немедленно отвезла мальчика в местный травматологический центр, но врачи были убеждены, что речь идет об обычном сотрясении мозга.

Они все время пытались отправить Хадсона домой, а его мать проявляла настойчивость, даже тогда, когда компьютерная томография вновь ничего не подтвердила. Женщина настояла на том, чтобы ребёнку провели МРТ, и лишь тогда на экране стали заметны признаки обширного инсульта. Теперь мама ребенка хочет рассказать об этой истории как можно большему количеству людей, чтобы родители относились очень внимательно к подобного рода симптомам у своих детей и обязательно настаивали на тщательном обследовании. Естественно, что и родители мальчика, и лечащие врачи были немало удивлены случившимся, ведь инсульты крайне редко происходят в столь юном возрасте. Медики пытались выяснить, не стал ли инсульт следствием игры в футбол, но более тщательное обследование показало, что одна из основных артерий мозга ребенка деформирована, так что инсульт произошел бы всё равно рано или поздно. К счастью, помощь была оказана вовремя, мальчику провели операцию на мозге, которая позволила ему полностью восстановиться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)