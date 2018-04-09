Художник Никас Сафронов обратился к своим новым внебрачным детям

Известный российский живописец Никас Сафронов обратился к своим внебрачным детям, с которым он еще не знаком лично, и заявил, что будет рад общению. Соответствующее заявление он сделал на презентации своей биографии «Кино для взрослых». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

На мероприятии художник не только поделился своими творческими достижениями, но и откровенно рассказал о своей личной жизни.

Хочу обратиться к своим внебрачным детям, которые еще не объявились в моей жизни! Сейчас самое время заявить о себе. Я обязательно рассмотрю ваши кандидатуры

— Никас Сафронов.

На данный момент у Никаса четверо сыновей, трое из которых внебрачные. Живописец не отрицает, что у него могут быть еще несколько детей, рожденных вне брака.

Возможно, что объявившиеся новые дети, которые появятся после этого заявления, пройдут анализ ДНК. До этого я не считал необходимым все это делать. Любая подобная процедура их может задеть и обидеть — наверняка они ранимые, как и я. Не исключено, что этим могут воспользоваться те, кто не имеет ко мне никакого отношения. Я, как и многие известные люди, уже сталкивался неоднократно с подобными историями. Но если действительно мои дети найдутся, я открыт для общения с ними

— Никас Сафронов.

По словам Никоса, он уверен, что «они все достойные люди» и если он может им чем-то помочь, он с радостью это сделает.