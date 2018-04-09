Ещё
Художник Никас Сафронов обратился к своим новым внебрачным детям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Художник Никас Сафронов обратился к своим новым внебрачным детям 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Известный российский живописец Никас Сафронов обратился к своим внебрачным детям, с которым он еще не знаком лично, и заявил, что будет рад общению. Соответствующее заявление он сделал на презентации своей биографии «Кино для взрослых». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
На мероприятии художник не только поделился своими творческими достижениями, но и откровенно рассказал о своей личной жизни.
Хочу обратиться к своим внебрачным детям, которые еще не объявились в моей жизни! Сейчас самое время заявить о себе. Я обязательно рассмотрю ваши кандидатуры
— Никас Сафронов.
На данный момент у Никаса четверо сыновей, трое из которых внебрачные. Живописец не отрицает, что у него могут быть еще несколько детей, рожденных вне брака.
Возможно, что объявившиеся новые дети, которые появятся после этого заявления, пройдут анализ ДНК. До этого я не считал необходимым все это делать. Любая подобная процедура их может задеть и обидеть — наверняка они ранимые, как и я. Не исключено, что этим могут воспользоваться те, кто не имеет ко мне никакого отношения. Я, как и многие известные люди, уже сталкивался неоднократно с подобными историями. Но если действительно мои дети найдутся, я открыт для общения с ними
— Никас Сафронов.
По словам Никоса, он уверен, что «они все достойные люди» и если он может им  чем-то  помочь, он с радостью это сделает.
Возлюбленная покойного певца Олега Яковлева предоставила документ, в котором указано, что она несколько лет состояла с бывшим «Иванушкой» в законном браке. Однако в завещании Яковлева супруга не упомянута. Несмотря на это, девушка все равно решила побороться за имущество умершего.
360tv.ru: последние новости
Условия оплаты больничных улучшились в России Кейт Хадсон объявила о беременности с помощью необычного видео Православные встречают Пасху. Как россияне отмечают главный христианский праздник
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения5
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки15
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты52
Наргиз защищает избившего ее мужа
5 вещей, которые должны быть в гардеробе весной
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение