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Ирина Безрукова показала рисунок погибшего сына
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Ирина Безрукова показала рисунок погибшего сына 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса в прекрасное пасхальное воскресенье откровенно поделилась с поклонниками фотографией рисунка своего сына Андрея, рожденного в браке с Игорем Ливановым. Мальчик нарисовал сад с деревьями, обучаясь в начальной школе. Работа была оценена учителем Андрея на «отлично», поэтому он с гордостью презентовал картину маме. Ирина сохранила рисунок, оформила его в рамку и повесила на стену.
Актриса с грустью задумалась в день Пасхи, как хрупка человеческая жизнь. Ирина призналась, что для нее даже такая незамысловатая работа сына, которого не стало весной 2015 года, просто бесценна. На бумаге все еще остались следы от пальчиков Андрея. Еще одним напоминанием о единственном ребенке актрисы является орхидея, подаренная повзрослевшим сыном. Ирина с радостью сообщила подписчикам, что недавно на растении появилась новая почка. Звезда театра и кино посчитала этот знак поводом для своего личного праздника.
Поклонники поддержали Ирину: «Очень милая и дорогая картина… Наши близкие с нами, пока мы их помним и любим. Они нас видят, радуются, когда мы счастливы и печалятся, если мы грустим… С этой болью нужно привыкнуть жить… Ирина, Ваша жизнь продолжается. Будьте счастливы».
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