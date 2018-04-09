6 физиологических вызовов, с которыми вы можете столкнуться в первые 6 месяцев жизни ребенка

Быть родителем — большой труд, ответственность и (изредка) счастье, а еще это очень страшно. Особенно страшно, когда ребенок совсем крошечный и никак не может объяснить, что именно с ним происходит. НЭН в очередной раз решил облегчить судьбу родителей новорожденных и составил путеводитель по свойствам младенца, которые делают его особенно уязвимым, а его родственников — особенно нервными.

Акне новорожденных

Та самая сыпь на лицах и телах новорожденных людей, в появлении которой безграмотные педиатры и необразованные родственники упрекают маму, которая якобы «что-то не то съела». На самом деле, как правило, акне новорожденных (оно проявляется на 2-3 день жизни малыша) никак не связано с рационом женщины, а еще оно совершенно не опасно и проходит само к 2-3 месяцам. Да, сыпь может выглядеть неприятно (это мелкие пузырьки, наполненные жидкостью), но она свидетельствует только о том, что кожа ребенка адаптируется к окружающему миру — и ровным счетом ничего не говорит о ваших способностях быть родителями.

Родничок

Наверняка вы слышали о том, что у новорожденных не сразу закрывается родничок. Мы тоже слышали, но когда столкнулись с этим на практике, несколько опешили: представьте, что часть головы у вашего ребенка мягкая и пульсирующая (честно говоря, когда ее трогаешь, кажется, будто щупаешь его мозг). Это пугающая особенность, но она свидетельствует о нормальном положении вещей. Попытайтесь просто жить так, будто у вас нет необходимости постоянно думать об этом родничке и трогать его — и вполне вероятно, что к году он закроется, а вы сделаете вид, что вас это совершенно не волновало.

Срыгивание и настройка ЖКТ К окружающему миру активно адаптируется не только кожа младенца, но и его желудочно-кишечный тракт. Адаптация ЖКТ может происходить болезненно, а может пройти незаметно. У некоторых младенцев болит животик, что может быть связано с избыточным газообразованием и затрудненными дефекациями — и они демонстрируют это с помощью крика и поджимания ног. В этих случаях может помочь легкий массаж и теплая пеленка на животик, а также телесный контакт с заботливым взрослым и легкое укачивание.

Другим симптомом со стороны ЖКТ младенца являются срыгивания. Они не зависят от вида вскармливания: срыгивают и дети, которых кормят смесью, и те, что едят грудное молоко. Как правило, срыгивания не беспокоят детей и не должны быть поводом для волнений родителей, они самостоятельно проходят к 6 месяцам жизни малыша. Тревожным симптомом являются срыгивания значительного объема (более половины съеденного), так называемые «срыгивания фонтаном» (только переживший подобное родитель способен оценить удивительную точность этой метафоры), а также, когда срыгивания случаются очень часто, например, после каждого кормления. Отличить срыгивания от рвоты очень просто: они происходят без заметного участия мышц живота. Если наблюдающий ребенка специалист не видит причин для беспокойства и дополнительных обследований, то паниковать не стоит. В том случае, когда малыш находится на искусственном или смешанном вскармливании, в случае наличия у него легких срыгиваний (объемом до 5 мл) вам могут порекомендовать перевести его на смесь категории «комфорт».

Колики

Часто коликами называют исключительно дискомфорт, который многие младенцы переживают в области ЖКТ, но колики — это комплексное явление, основным проявлением которого выступает продолжительный плач здорового младенца. У колик есть несколько вполне конкретных признаков: младенец плачет до трех часов в сутки, преимущественно в вечернее время, все это происходит минимум трижды в неделю и длится как минимум неделю — тогда это точно колики. Но есть хорошая новость: они обязательно пройдут, когда младенцу исполнится три-четыре месяца. Все подробности о коликах можно узнать здесь (ссылка на материал «Что родители должны знать о коликах»).

Корочки на голове

Чешуйки, которые появляются у новорожденного на голове (вне зависимости от того, есть ли у него волосы), называются себорейным дерматитом. Как правило, единственное неудобство, которое вызывают корочки, — ощущение, что у вашего ребенка на голове мусор. Некоторые родители, по советам бабушек, поливают детям голову маслом и вычесывают эти чешуйки (они якобы беспокоят малыша и чешутся), а другие не делают с ними ничего — и с удовлетворением замечают, что к возрасту одного года себорейный дерматит бесследно проходит.

Косоглазие

Еще один признак незрелости человеческих детенышей — невозможность контролировать свои глаза. У некоторых новорожденных глаза съезжаются к переносице, у других — расползаются к ушам, но все это, как правило, часть адаптационных мероприятий. Пройдет немного времени, ребенок привыкнет к миру, в котором оказался, и научится фокусировать взгляд и смотреть на вас с укором.

Прорезывание зубов

Ребенок плачет без причины, но у него все в порядке со стулом и ножки он не поджимает (на колики это не похоже)? Поздравляем, вы вступили в эру прорезывания зубов! Их прорезывание, как правило, сопровождается обильным слюноотделением, повышенной раздражительностью и более чутким, чем обычно, сном. Тем не менее надо помнить, что далеко не все зубы прорезываются с ощутимым дискомфортом, потому что зуб может долгое время двигаться в десне прежде, чем покажется измученным недосыпом родителям, а еще —температура вовсе не должна сопровождать этот процесс. Если на фоне прорезывания зубов у младенца поднимается температура, скорее всего, это значит, что у него вирус. Важно: если за первые шесть месяцев зубов не появилось, это не повод волноваться. Они могут начать расти и позже.

Материал подготовлен редакцией НЭН совместно с Nutriclub

Необходима консультация специалиста. Грудное молоко — лучшее питание для детей раннего возраста.