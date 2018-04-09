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Полицейскими Оренбурга установлено местонахождение малолетних детей, ушедших из дома
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Полицейскими Оренбурга установлено местонахождение малолетних детей, ушедших из дома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 43 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Накануне вечером в дежурную часть МУ МВД России «Оренбургское» поступило сообщение от 28-летней оренбурженки о том, что ушли на прогулку и не вернулись ее малолетние дети в возрасте семи и четырех лет.
Сотрудники полиции отрабатывали возможные места нахождения детей, осматривали улицы города, а также проверяли родственников пропавших. В результате грамотно спланированных поисковых мероприятий в кратчайшие сроки было установлено местонахождение детей. Полицейские выяснили, что недалеко от дома дети встретили свою бабушку и вместе с ней уехали в гости к родственникам.
Мать пропавших детей состоит на профилактическом учете с ноября 2017 года как родитель, отрицательно влияющий на несовершеннолетних. 8 апреля текущего года на женщину был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».
В настоящее время дети помещены в лечебное учреждение города Оренбурга. Сотрудниками полиции собран материал проверки, который будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Северного округа для дальнейшего решения вопроса о возможности воспитания матерью малолетних детей.
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