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В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших маленьких детей
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В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших маленьких детей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших малышей, которые не вернулись домой с прогулки.
8 апреля к правоохранителям за помощью обратилась 28-летняя мать. Она рассказала, что ее дети четырех и семи лет ушли на прогулку в 12.00 и пропали.
Стражи порядка проверили все места, где моги находиться несовершеннолетние, и проверили их родственников. В итоге выяснились, что на улице дети встретили бабушку и с ней пошли в гости.
Стоит отметить, что мать детей с ноября прошлого года состоит на профилактическом учете. В начале апреля в ее отношении был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас дети находятся в больнице.
В ближайшее время комиссия делам несовершеннолетних будет решать вопрос о возможности воспитания матерью малышей, сообщает пресс-служба УМВД области.
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