В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших маленьких детей

В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших малышей, которые не вернулись домой с прогулки.

8 апреля к правоохранителям за помощью обратилась 28-летняя мать. Она рассказала, что ее дети четырех и семи лет ушли на прогулку в 12.00 и пропали.

Стражи порядка проверили все места, где моги находиться несовершеннолетние, и проверили их родственников. В итоге выяснились, что на улице дети встретили бабушку и с ней пошли в гости.

Стоит отметить, что мать детей с ноября прошлого года состоит на профилактическом учете. В начале апреля в ее отношении был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас дети находятся в больнице.