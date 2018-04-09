В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших маленьких детей 

В Оренбурге полицейские нашли двоих пропавших малышей, которые не вернулись домой с прогулки.
8 апреля к правоохранителям за помощью обратилась 28-летняя мать. Она рассказала, что ее дети четырех и семи лет ушли на прогулку в 12.00 и пропали.
Стражи порядка проверили все места, где моги находиться несовершеннолетние, и проверили их родственников. В итоге выяснились, что на улице дети встретили бабушку и с ней пошли в гости.
Стоит отметить, что мать детей с ноября прошлого года состоит на профилактическом учете. В начале апреля в ее отношении был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас дети находятся в больнице.
В ближайшее время комиссия делам несовершеннолетних будет решать вопрос о возможности воспитания матерью малышей, сообщает пресс-служба УМВД области.