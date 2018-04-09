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Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов впервые стал отцом
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Звезда сериала «Универ» Алексей Гаврилов впервые стал отцом 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Актер Алексей Гаврилов, известный широкому зрителю по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», сообщил своим поклонникам радостную новость — у него родился сын. Рассказать об этом он решил с помощью своей страницы в соцсети Instagram. Отметим, что известие о рождении ребенка у актера стало неожиданностью для его поклонников, ведь вместе с женой он сейчас живет в Таиланде, а потому успешно скрывает все подробности личной жизни.
У нас с любимой на острове Панган родился первенец. В сентябре я перевез Маришку в Таиланд, где проходила беременность и роды, лишь родители и близкие друзья были в курсе наших дел. Вот уже несколько лет мы живём на две страны, на острове у нас семейный бизнес, а в России медиа-проекты, родители и близкие нам люди. Имя сына мы оставим в секрете. Спасибо всем кто был с нами и поддерживал нас, мы вас очень любим и ценим,
написал Алексей Гаврилов.
Он также пожелал всем детям в мире быть здоровыми, счастливыми и благополучными, а семьям — гармонии и радости бытия. Актер даже поделился трогательной фотографией, на которой он вместе с женой Мариной любуется своим новорожденным сыном. На снимке можно разглядеть только ножки малыша. Публикация от Алексей Гаврилов (Лемар) (@alexey_lemar) 8 Апр 2018 в 11:43 PDT  «Оооо, какая неожиданная радость! Поздравляю от всего сердца!🙏🏻», «Поздравляю вас, ребята! Пусть сынок растет крепким малым и радует вас!😇», «Искренне поздравляю! Здоровья маме и малышу», — оставили в комментариях сотни добрых поздравлений и пожеланий поклонники. Напомним, актер Алексей Гаврилов еще в 2015 году женился на своей возлюбленной Марине. Сейчас пара большую часть времени проводит в Таиланде, но иногда прилетает в Россию для работы. Интересно, но Алексей и Марина так любят друг друга, что некоторое время назад придумали себе новую фамилию. Они соединили имена друг друга и придумали псевдоним Лемар. Он расшифровывается как «Леша и Марина». Именно под этой фамилией теперь супругов можно найти в соцсетях. Однако, в официальных документах менять фамилию, по словам актера, они не стали. Фото: Instagram @alexey_lemar
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