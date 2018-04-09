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Условия оплаты больничных улучшились в России
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Условия оплаты больничных улучшились в России 

360tv.ru 1 час назад
Изменения коснулись выдачи листов нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Теперь работающие родители смогут ухаживать за больными детьми без каких‐либо ограничений по сроку, как это было раньше. Новые правила оплаты вступают в силу с 10 апреля, сообщает портал «buhgalteria.ru».
Ранее больничные по уходу за детьми ограничивались по сроку. Если заболевал ребенок в возрасте до семи лет, родитель мог получить лист нетрудоспособности сроком до 60 календарных дней. Суммарное количество дней распределялось в расчете на год. При некоторых заболеваниях срок мог быть увеличен до 90 дней. Изменились также правила в отношении детей с ограниченными возможностями. Здесь максимальный срок продолжительности больничного также не указывается. А возраст детей
инвалидов-инвалидов, по уходу за которыми родители могут получить листок нетрудоспособности, увеличили с 15 до 18 лет.
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