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В России больничные для родителей стали бессрочными
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В России больничные для родителей стали бессрочными 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Поправки касаются граждан, которые берут больничный для ухода за детьми до семи лет и тяжелобольным ребенком, передает «Гудок».
Изменения были утверждены Министерством здравоохранения России. Ранее срок больничного ограничивался 60 днями в год при нетяжелом заболевании и 90 днями при тяжелом. Теперь ограничения сняты. Время ухода за ребенком от 7 до 15 лет осталось прежним — 45 дней в год.
Кадровый специалист Лиги защиты медицинского права Лилия Богатова отметила, что работодатели не любят частые больничные рабочих, однако в Трудовом кодексе РФ нет пункта об увольнении за частые отгулы.
Фото: pixabay.com
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